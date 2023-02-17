"Какие-то попытки будут": мэр Харькова не исключил новое наступление ВС РФ на город

По словам Игоря Терехова, один из потенциальных планов России — движение в сторону Купянска Харьковской области. На этом направлении идут бои, однако украинские войска отбивают атаки оккупантов.

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Россия может повторно попробовать начать наступление на Харьков. Но этого не стоит бояться, поскольку украинские силы смогут дать отпор российским войскам. Об этом сказал мэр Харькова Игорь Терехов в интервью изданию "РБК-Украина".

По его словам, главное то, насколько Украина подготовлена к новым атакам российских войск.

"Будут ли попытки повторного наступления? Уверен, какие-то такие попытки будут. Дадим ли мы ответ? Безусловно, дадим. Поэтому здесь не нужно бояться", — сказал он.

Терехов рассказал, что один из потенциальных планов России — движение в сторону Купянска Харьковской области. На этом направлении идут бои, однако украинские войска отбивают атаки оккупантов.

В то же время в областном центре сейчас уже очень много переселенцев из области. Градоначальник Харькова рассказал, что подготовка к приему людей началась еще раньше и продолжается сейчас.

"У нас в городе уже есть примерно 80 тысяч внутренне перемещенных лиц. Мы их обеспечили общежитиями. Это наши граждане, мы пытаемся создать им более-менее нормальные условия для проживания", — добавил мэр.

Напомним, 15 февраля спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что теоретически российские войска могут начать наступление в Харьковской области. Однако сейчас ситуация кардинально отличается от той, что была в 2022-м. Силы обороны имеют мощную разведку и тщательно следят за всеми действиями ВС РФ в регионе.

10 февраля издание NYT писало, что ВС РФ могут открыть новый фронт. Для отвлечения ВСУ враг может пойти на Сумы или Харьковскую область. На Донбассе оккупанты планируют окружить Силы обороны, атаковав с трех сторон