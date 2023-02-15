"Область готова": в ВСУ оценили вероятность наступления войск РФ на Харьков

По словам Сергея Череватого, сейчас ситуация кардинально отличается от февраля 2022 года. Силы обороны имеют мощную разведку и тщательно следят за всеми действиями ВС РФ в регионе.

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Теоретически российские войска могут нанести удар на любом направлении, включая Харьковское. Об этом заявил в интервью для "РБК-Украина" спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

На вопрос журналистов, есть ли риски или признаки того, что ВС РФ готовят удар в направлении на Харьков Череватый ответил, что теоретически враг может ударить на любом направлении. Конкретно на Харьковском направлении у Украины есть мощная разведка.

"Харьковская область готова, там есть подразделения, закаленные в боях, которые встретят врага. Россиянам не удалось осуществить блицкриг на Харьковском направлении в феврале 2022 года, они смогли продвинуться, но даже тогда они получили огромное сопротивление, когда люди быстро записывались в тероборону, подошли наши подразделения", — заявил Череватый.

Он продолжил, что сейчас ситуация совсем другая: ВСУ постоянно следят за врагом, все части украинской армии находятся в полной боевой готовности. Поэтому оккупантам не удастся провести "какие-то неожиданные, стремительные действия".

Также Череватый заявил, что ВС РФ пытаются контратаковать Купянск, но ситуацию Силы обороны контролируют и купируют любые действия врага. Такая же ситуация и на Лиманском направлении.

Напомним, 12 февраля спецподразделение ГУР МО KRAKEN показало мартовскую операцию против ВС РФ в Харьковской области.

10 февраля в NYT писали, что ВС РФ могут открыть новый фронт на Харьковском или Сумском направлении, чтобы отвлечь силы ВСУ от Донбасса.