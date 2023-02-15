"Область готова": в ЗСУ оцінили ймовірність наступу військ РФ на Харків

За словами Сергія Череватого, зараз ситуація кардинально відрізняється від лютого 2022 року. Сили оборони мають потужну розвідку та ретельно стежать за всіма діями ЗС РФ у регіоні.

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Теоретично російські війська можуть завдати удару на будь-якому напрямку, включно з Харківським. Про це заявив в інтерв'ю для "РБК-Україна" речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

На запитання журналістів, чи є ризики чи ознаки того, що ЗС РФ готують удар у напрямку Харкова Черевий відповів, що теоретично ворог може вдарити на будь-якому напрямку. Саме на Харківському напрямку Україна має потужну розвідку.

"Харківська область готова, там є підрозділи, загартовані в боях, які зустрінуть ворога. Росіянам не вдалося здійснити бліцкриг на Харківському напрямку в лютому 2022 року, вони змогли просунутися, але навіть тоді вони отримали величезний опір, коли люди швидко записувалися в тероборону, підійшли наші підрозділи", — заявив Череватий.

Він продовжив, що зараз ситуація зовсім інша: ЗСУ постійно стежать за ворогом, усі частини української армії перебувають у повній бойовій готовності. Тому окупантам не вдасться провести "якісь несподівані, стрімкі дії".

Також Череватий заявив, що ЗС РФ намагаються контратакувати Куп'янськ, але ситуацію Сили оборони контролюють і усувають будь-які дії ворога. Така ж ситуація і на Лиманському напрямі.

Нагадаємо, 12 лютого спецпідрозділ ГУР МО KRAKEN показав березневу операцію проти ЗС РФ у Харківській області.

10 лютого в NYT писали, що ЗС РФ можуть відкрити новий фронт на Харківському або Сумському напрямку, щоб відвернути сили ЗСУ від Донбасу.