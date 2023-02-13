Відсунули фронт від Харкова: спецпідрозділ KRAKEN показав важливу операцію проти ЗС РФ

Завдяки діям бійців із KRAKEN у березні минулого року інтенсивність вогню військ РФ по Харкову була зменшена. Спецпідрозділ показав, як проходила ця операція.

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Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України KRAKEN опублікував матеріали, присвячені наступальним діям у Харківській області навесні минулого року. Зокрема, йдеться про звільнення населеного пункту Вільхівка, завдяки якому від Харкова відсунули лінію фронту, а також зменшили ворожий вогонь по місту. Про це йдеться у публікації пресслужби підрозділу від 12 лютого.

У матеріалі йдеться про те, що перша штурмова операція підрозділу відбулася 25 березня 2022 року, коли у складі 92 окремої механізованої бригади ЗСУ бійці отримали завдання штурмувати Вільхівку.

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У KRAKEN повідомили, що під час штурму знищили близько 70 російських військових, 3 одиниці ворожої техніки, а також захопили командно-штабну машину та бронетранспортер.

[ + – ] KRAKEN розповів про звільнення Вільхівки [ + – ] KRAKEN розповів про звільнення Вільхівки [ + – ] KRAKEN розповів про звільнення Вільхівки [ + – ] KRAKEN розповів про звільнення Вільхівки [ + – ] KRAKEN розповів про звільнення Вільхівки [ + – ] KRAKEN розповів про звільнення Вільхівки [ + – ] KRAKEN розповів про звільнення Вільхівки Фото: Flickr

"Завдяки цій наступальній операції було розблоковано важливий логістичний шлях, що пролягає трасою Харків-Чугуєв, а також відсунуто лінію фронту від Харкова, що зменшило інтенсивність артилерійських обстрілів міста", — пояснили українські військові.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, на даний момент армія РФ сконцентрувала зусилля на наступі на п'яти напрямках.

Тим часом в Офісі президента України розповіли, яка кількість ліквідованих російських військових на день дозволить закінчити війну.