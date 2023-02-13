Отодвинули фронт от Харькова: спецподразделение KRAKEN показало важную операцию против ВС РФ

Благодаря действиям бойцов из KRAKEN в марте прошлого года, интенсивность огня войск РФ по Харькову была уменьшена. Спецподразделение показало, как проходила эта операция.

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Специальное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины KRAKEN опубликовало материалы, посвященные наступательным действиям в Харьковской области весной прошлого года. В частности, речь идет об освобождении населенного пункта Ольховка, благодаря которому от Харькова была отодвинута линия фронта, а также уменьшен вражеский огонь по городу. Об этом говорится в публикации пресс-службы подразделения от 12 февраля.

В материале говорится, что первая штурмовая операция подразделения состоялась 25 марта 2022 года, когда в составе 92 отдельной механизированной бригады ВСУ бойцы получили задачу штурмовать Ольховку.

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В KRAKEN сообщили, что в ходе штурма было уничтожено около 70 российских военных, 3 единицы вражеской техники, а также были захвачены командно-штабная машина и бронетранспортер.

[ + – ] KRAKEN рассказал про освобождение Ольховки [ + – ] KRAKEN рассказал про освобождение Ольховки [ + – ] KRAKEN рассказал про освобождение Ольховки [ + – ] KRAKEN рассказал про освобождение Ольховки [ + – ] KRAKEN рассказал про освобождение Ольховки [ + – ] KRAKEN рассказал про освобождение Ольховки [ + – ] KRAKEN рассказал про освобождение Ольховки Фото: Flickr

"Благодаря этой наступательной операции был разблокирован важный логистический путь, пролегающий по трассе Харьков-Чугуев, а также отодвинута линия фронта от Харькова, что уменьшило интенсивность артиллерийских обстрелов города", — объяснили украинские военные.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, на данный момент армия РФ сконцентрировала усилия на наступлении на пяти направлениях.

Тем временем в Офисе президента Украины рассказали, какое количество ликвидированных российских военных в день позволит закончить войну.