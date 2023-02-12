Есть 5 направлений: Генштаб ВСУ рассказал, где РФ ведет наступление
Противник ведет огонь из танков, артиллерии и минометов. Также оккупанты активно используют авиацию.
На данный момент армия РФ сконцентрировала усилия на наступлении на пяти направлениях. Противник активно использует авиацию для нанесения ударов по позициям украинских защитников. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
По словам Генштаба ВСУ, россияне сосредоточивает основные усилия для наступления на таких направлениях:
- Купянское
- Лиманское
- Бахмутское
- Авдеевское
- Новопавловское.
"(РФ) Усиливает свою группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск", — говорится в сообщениях.
За минувшие сутки обстрелам со стороны войск РФ подверглись 13 районы 13 населенных пунктов, среди которых Нововасиловка, Волковка, Кондратовка Сумской области и Волчанск, Амбарное Харьковской области.
На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях противник ведет огонь из танков, минометов и артиллерии, говорится в сводке Генштаба.
Напомним, по данным военнослужащих ВСУ, с 13 февраля будет закрыт доступ в Бахмут для гражданских лиц, в том числе для волонтеров. Эта мера обосновывается тем, что диверсанты противника пытаются проникнуть в украинский город.
Тем временем Белый дом пришел к выводу, что российская армия еще не начинала большое наступление в Украине, но с наступлением весны боевые действия могут усилиться.