Есть 5 направлений: Генштаб ВСУ рассказал, где РФ ведет наступление

Противник ведет огонь из танков, артиллерии и минометов. Также оккупанты активно используют авиацию.

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На данный момент армия РФ сконцентрировала усилия на наступлении на пяти направлениях. Противник активно использует авиацию для нанесения ударов по позициям украинских защитников. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По словам Генштаба ВСУ, россияне сосредоточивает основные усилия для наступления на таких направлениях:

Купянское

Лиманское

Бахмутское

Авдеевское

Новопавловское.

"(РФ) Усиливает свою группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск", — говорится в сообщениях.

За минувшие сутки обстрелам со стороны войск РФ подверглись 13 районы 13 населенных пунктов, среди которых Нововасиловка, Волковка, Кондратовка Сумской области и Волчанск, Амбарное Харьковской области.

На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях противник ведет огонь из танков, минометов и артиллерии, говорится в сводке Генштаба.

Напомним, по данным военнослужащих ВСУ, с 13 февраля будет закрыт доступ в Бахмут для гражданских лиц, в том числе для волонтеров. Эта мера обосновывается тем, что диверсанты противника пытаются проникнуть в украинский город.

Тем временем Белый дом пришел к выводу, что российская армия еще не начинала большое наступление в Украине, но с наступлением весны боевые действия могут усилиться.