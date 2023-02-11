Большое наступление России не началось, война усилится весной, – Белый дом

ВСУ получают пакеты военной помощи от США и других стран из-за усиления боев весной. Владимир Путин зимой пополняет запасы армии и перевооружает ее, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома по коммуникациям Джон Кирби.

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Российская армия еще не начинала большое наступление в Украине, но с наступлением весны боевые действия могут усилиться. Об этом заявил на брифинге координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Я не вижу, что все это действительно сформировалось (Кирби говорит о формировании наступательных групп ВС РФ, – ред.). Но мы этого ждем, и, честно говоря, украинцы тоже", — заметил он.

Подготовка к усилению войны — одна из причин, почему в последние недели Соединенные Штаты и другие страны передают Украине пакеты военной помощи, добавил Кирби.

"Это возможности, позволяющие ВСУ сражаться на открытой местности. Помощь включает бронетанковые арсеналы и артиллерию. Все это нужно для подготовки к тому, что русские могут запланировать на весну", — сказал координатор Совета.

[ + – ] США продолжают поставлять ВСУ военную помощь Фото: 24 Канал

ВС РФ продолжают наступательные операции на Донбассе. По оценке Кирби, бои вокруг Бахмута сохраняют высокую интенсивность.

"Мы верим, что он [президент России Владимир Путин] попытается воспользоваться зимними месяцами для пополнения запасов, перевооружения армии и возобновит атаки весной", — сообщил представитель Белого дома.

Кирби на брифинге обратил внимание на последнюю массированную ракетную атаку по Украине 10 февраля.

"Как мы видели за последние 12 часов, он [Путин] готов продолжать обстреливать Украину крылатыми ракетами, выводить из строя гражданскую инфраструктуру и пытаться усложнить жизнь украинцам", — подытожил он.

Напомним, что по данным газеты The New York Times Москва отправила в Украину уже 320 тысяч солдат, еще 150 тысяч находятся на полигонах. Оккупанты стараются концентрировать силы подальше от радиуса действия ракет GMLRS.

Разведчики из Министерства обороны Великобритании 10 февраля констатировали продвижение врага в Бахмуте на 2-3 км. Наступление захватчиков под Угледаром захлебнулось.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 9 февраля заявил о начале нового масштабного наступления ВС РФ в Украине. Основные бои идут в Луганской и Донецкой областях.