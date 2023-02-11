Великий наступ Росії не почався, війна посилиться навесні, – Білий дім

ЗСУ одержують пакети військової допомоги від США та інших країн через посилення бойових дій навесні. Володимир Путін взимку поповнює запаси армії та переозброює її, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому з комунікацій Джон Кірбі.

Related video

Російська армія ще не розпочала великого наступу в Україні, але з настанням весни бойові дії можуть посилитися. Про це заявив на брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

"Я не бачу, що все це справді сформувалося (Кірбі говорить про формування наступальних груп ЗС РФ, – ред.). Але ми на це чекаємо, і, чесно кажучи, українці теж", — зауважив він.

Підготовка до посилення війни — одна з причин, чому останніми тижнями Сполучені Штати та інші країни передають Україні пакети військової допомоги, додав Кірбі.

"Це можливості, що дозволяють ЗСУ боротися на відкритій місцевості. Допомога включає бронетанкові арсенали та артилерію. Все це потрібно для підготовки до того, що росіяни можуть запланувати на весну", — сказав координатор Ради.

[ + – ] США продовжують постачати ЗСУ військову допомогу Фото: 24 Канал

ЗС РФ продовжує наступальні операції на Донбасі. За оцінкою Кірбі, бої довкола Бахмута зберігають високу інтенсивність.

"Ми віримо, що він [президент Росії Володимир Путін] спробує скористатися зимовими місяцями для поповнення запасів, переозброєння армії та відновить атаки навесні", — повідомив представник Білого дому.

Кірбі на брифінгу звернув увагу на останню масовану ракетну атаку по Україні 10 лютого.

"Як ми бачили за останні 12 годин, він [Путін] готовий продовжувати обстрілювати Україну крилатими ракетами, виводити з ладу громадянську інфраструктуру та намагатися ускладнити життя українцям", — підсумував він.

Нагадаємо, що за даними газети The New York Times Москва відправила в Україну вже 320 тисяч солдатів, ще 150 тисяч перебувають на полігонах. Окупанти намагаються концентрувати сили подалі від радіусу дії ракет GMLRS.

Розвідники з Міністерства оборони Великобританії 10 лютого констатували просування ворога в Бахмуті на 2-3 км. Наступ загарбників під Вугледаром захлинувся.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк 9 лютого заявив про початок нового масштабного наступу ЗС РФ в Україні. Основні бої тривають у Луганській та Донецькій областях.