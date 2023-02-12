Є 5 напрямків: Генштаб ЗСУ розповів, де РФ веде наступ

Противник веде вогонь із танків, артилерії та мінометів. Також окупанти активно використовують авіацію.

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Наразі армія РФ сконцентрувала зусилля на наступі на п'яти напрямках. Противник активно використовує авіацію для завдання ударів по позиціях українських захисників. Про це в неділю, 12 лютого, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За словами Генштабу ЗСУ, росіяни зосереджують основні зусилля для наступу на таких напрямках:

Куп'янський

Лиманський

Бахмутський

Авдіївський

Новопавлівський.

"(РФ) Посилює своє угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ", — ідеться в повідомленнях.

За минулу добу обстріли з боку військ РФ зазнали 13 районів 13 населених пунктів, серед яких Нововасилівка, Вовківка, Кондратівка Сумської області й Вовчанськ, Амбарне Харківської області.

На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках противник веде вогонь із танків, мінометів і артилерії, йдеться у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, за даними військовослужбовців ЗСУ, з 13 лютого буде закрито доступ до Бахмута для цивільних осіб, у тому числі для волонтерів. Цей захід обґрунтовується тим, що диверсанти противника намагаються поринути в українське місто.

Водночас Білий дім дійшов висновку, що російська армія ще не розпочинала великого наступу в Україні, але з настанням весни бойові дії можуть посилитися.