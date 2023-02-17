"Якісь спроби будуть": мер Харкова не виключив новий наступ ЗС РФ на місто

За словами Ігоря Терехова, один із потенційних планів Росії – рух у бік Куп'янська Харківської області. На цьому напрямі точаться бої, проте українські війська відбивають атаки окупантів.

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Росія може повторно спробувати розпочати наступ на Харків. Але цього не варто боятись, оскільки українські сили зможуть дати відсіч російським військам. Про це сказав мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, головне те, наскільки Україна підготовлена до нових атак російських військ.

"Чи будуть спроби повторного наступу? Впевнений, якісь подібні спроби будуть. Чи дамо відповідь? Безумовно, дамо. Тому тут не треба боятися", — сказав він.

Терехов розповів, що один із потенційних планів Росії — рух у бік Куп'янська Харківської області. На цьому напрямі точаться бої, проте українські війська відбивають атаки окупантів.

Водночас в обласному центрі наразі вже дуже багато переселенців з області. Мер Харкова розповів, що підготовка до прийому людей розпочалася ще раніше і триває зараз.

"У нас в місті вже є приблизно 80 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ми їх забезпечили гуртожитками. Це наші громадяни, ми намагаємося створити їм більш-менш нормальні умови для проживання", — додав мер.

Нагадаємо, 15 лютого спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив, що теоретично російські війська можуть розпочати наступ у Харківській області. Однак зараз ситуація кардинально відрізняється від тієї, що була 2022-го. Сили оборони мають потужну розвідку та ретельно стежать за всіма діями ЗС РФ у регіоні.

10 лютого видання NYT писало, що ЗС РФ можуть відкрити новий фронт. Для відволікання ЗСУ ворог може піти на Суми чи на Харківську область. На Донбасі окупанти планують оточити Сили оборони, атакувавши з трьох сторін