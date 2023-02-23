Сюрприз к годовщине войны: Буданов анонсировал "небольшой" ракетный удар РФ по Украине

Россия не в состоянии производить в достаточных объемах технологичные ракеты и другое вооружение. По словам начальника ГУР Минобороны, украинцы уже более 20 раз переживали массированные атаки захватчиков.

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Российская армия планирует нанести небольшой ракетный удар по Украине к годовщине полномасштабного вторжения. Ориентировочная дата — 23-24 февраля, сказал в интервью "Украинской правде" начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Давайте так: ничего необычного не будет. Обычные попытки… Планируется небольшой ракетный удар, 23-24 – у них две даты. Поверьте мне, мы это пережили уже более 20 раз", — заявил глава военной разведки.

Буданов считает довольно старыми методы военных РФ применять во время воздушных атак беспилотники, разные виды ракет и "воздушные шары".

Журналисты напомнили о ракетном обстреле 14 января, когда в нескольких районах Киева были прилеты. Сигнал воздушной тревоги сработал после того, как ракеты достигли целей. Буданов отметил, что это был экспериментальный пуск ракеты 48Н6ДМ с дальностью поражения целей до 250 км и скоростью полета до 2,5 км/с.

"Они стояли в Брянской области, это был один из первых зафиксированных подобных опытных пусков. Я подчеркиваю, что это опытные запуски", — успокоил глава ГУР.

По состоянию на сегодня подобных пусков не будет много, ведь Россия, как и многие другие постсоветские страны, не может производить в достаточных объемах технологичные образцы вооружения, добавил он.

"Штучные экземпляры – пожалуйста. А вот серию – тяжело. Там же из российского только корпус, взрывчатое вещество и программное обеспечение. Все остальное произведено точно не в России. Есть такая программа у них – параллельный импорт. По сути это узаконенная контрабанда", — объяснил Буданов.

Год полномасштабной войны в Украине, по его мнению, полностью разрушил веру мирового сообщества в "мощь" российского оборонно-промышленного комплекса.

"Могут ли они выработать какой-нибудь опытный образец чего-то? Например, оперативно-тактического ракетного оружия или стратегического оружия среднего радиуса действия? Когда они упоминают такие вещи, обычно говорят о баллистических ракетах с дальностью пуска в районе 5 тысяч километров. Теоретически могут произвести одну-две. Что дальше?" — спросил Буданов.

В гонке вооружений у России нет шанса соперничать с Западом, поскольку она не удовлетворяет вооруженные силы обычным вооружением, а о высокотехнологичном говорить вообще не приходится, заключил он.

В Верховной Раде 19 февраля также предупреждали украинцев о повышенной ракетной опасности с 22 по 24 февраля. Рассматривается 2 сценария: массированный обстрел Украины ракетами с запуском ударных дронов и попытка нового масштабного наступления ВС РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 17 февраля завил о возможности накопления армией РФ ракет для трехволнового удара.

В Киеве школы 22-24 февраля переведут на смешанный формат работы из-за угрозы ракетных атак россиян.

Напомним, что ВС РФ днем 22 февраля нанесли серию ракетных атак по Харькову. Власти города отметили, что их целью были промышленные объекты.