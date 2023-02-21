Из-за угрозы обстрелов школы в Киеве переведут на новую форму обучения: как будут работать

В Департаменте образования и науки Киева родителей уведомили о том, что с 22 февраля они смогут либо оставить ребенка дома для учебы дистанционно, либо отправить в школу на очные занятия под свою ответственность.

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Столичные школы 22-24 февраля будут работать в смешанном формате обучения из-за угрозы массированных ракетных атак ВС РФ. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Департамент образования и науки города Киева уточнил, что дистанционное обучение в школах организовано как параллельный процесс. Поэтому в любой день родители могут принять решение оставить ребенка дома и подключить его к обучению онлайн.

В профильном ведомстве подчеркнули, что, если родители или опекуны ребенка примут решение отправить его в период с 22 по 24 февраля в школу на очное обучение, то он будет находиться под присмотром взрослых в случае ракетной опасности. Взрослых заверили, что все сотрудники учебных учреждений прошли соответсвующий инструктаж и в случае объявления воздушной тревоги смогут оперативно увести школьников в убежище.

В департаменте также напомнили, что все 404 школы оборудованы убежищами для школьников и педагогов.

Напомним, 20 января стало известно, что в годовщину войны с Россией школы в Украине переведут на дистанционку. О решении перейти на онлайн-обучение 23-24 февраля заявил мэр Ивано-Франковска. В Броварах Киевской области дистанционный режим продлится с 22 по 24 февраля. Детские сады будут работать в обычном режиме.

Фокус также писал, что глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак рассказал, что война требует перемен даже в образовательной программе для детей. Теперь в школы хотят добавить штатных офицеров и курс тактической подготовки без разделения за полом.