Тревожные кнопки, видеонаблюдение и новые предметы: что скоро изменится в школах

Школьников будут обучать тактической медицине и довоенной подготовке. В каждом учебном заведении будет свой сотрудник МВД.

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Война требует перемен даже в образовательной программе для детей. Теперь в школы хотят добавить штатных офицеров и курс тактической подготовки без разделения за полом. Об этом рассказал Interfax Сергей Бабак, глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, наука и инноваций.

Предметы "гражданской защиты", "тактической медицины" и "довоенной подготовки" — неизбежны для украинских школьников.

"Над этим работает Институт модернизации содержания образования, отвечающий за содержание и за наполнение этих дисциплин", — заявил Бабак.

Преподавать детям их могут, по словам чиновника ветераны российско-украинской войны или бойцы территориальной обороны.

"Ибо очень не хочется, чтобы мы возвращались к той практике, которая была, когда, при всем уважении, отставной пенсионер будет рассказывать, что сейчас происходит", — пояснил председатель комитета Верховной Рады.

Это будут и основы тактической медицины, и основы тактической подготовки. Сергей Бабак отметил, что программа для девочек и мальчиков не должна сильно отличаться — предметы необходимы всем независимо от пола.

"В той или иной степени может отличаться программа, но по сути она должна быть одинаковой, потому что и мальчики должны разбираться в медицине, и девочки должны иметь навыки обращения с оружием", — сообщил Бабак.

По мнению чиновника, преподавать эти дисциплины в 10-11 классе уже поздно. Часть детей может пойти после 9 класса получать профессиональное образование, поэтому лучше добавить довоенную подготовку в программу 8-9 классов. Также изменения планируются в системе безопасности в школах.

"Была максимально рабочая идея — добавить в школы штатную единицу офицера по безопасности, который будет сотрудником МВД, для того чтобы следить за безопасностью в самой школе на уровне с видеонаблюдением, тревожными кнопками", — рассказал чиновник.

Вмешиваться во все конфликты школьников офицер не должен. Его основной задачей видят передачу информации в органы внутренних дел, если это потребуется.

Металлоискатели устанавливать в учебных заведениях в ближайшее время не планируют. Причина проста – стоимость. Кроме того, рамки на входе в школы не решат никаких проблем, по мнению Бабака.

"Надеюсь, такие экстремальные и не очень умные вещи у нас имплементировать не будут. Что касается другого, то безопасность будет повышаться стопроцентно", — поделился глава комитета ВР.

Тревожными кнопками школы в Киеве уже оборудованы, но не все. Как сообщила Фокусу КП "Муниципальная охрана" в декабре 2021 года, только 104 из 425 заведений среднего образования имели системы сигнализации. Сотрудники "Муниципальной охраны" наблюдают за состоянием тревожной сигнализации круглосуточно и посылают группы быстрого реагирования в случае чего. Эксперт по вопросам безопасности детей Елена Лизвинская рассказала Фокусу, что такие тревожные кнопки в школах чрезвычайно важны для безопасности детей. В состоянии паники персонал может растеряться и потратить много времени на звонок в полицию, а тревожная кнопка — это быстро и эффективно.

Напомним, в начале ноября 2022 стало известно об изменениях в украинской школьной программе. На уроках литературы теперь не будут учить творчество ряда русских и белорусских авторов. В список исключенных вошли Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Антон Чехов и Михаил Булгаков. Вместо них украинцы будут читать мировых классиков, произведения которых раньше в обязательную программу не входили.

Также Фокус публиковал большой материал детского семейного психолога Светланы Ройз о важности "минуты молчания" в школах и детсадах. Психолог предложила алгоритм действий, который поможет "минуте молчания" не превратиться в формальность.