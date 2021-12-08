UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

Есть "тревожные кнопки", но не везде: в КГГА рассказали, как охраняются школы Киева

Руслан Зерницкий
216
КП "Муниципальная охрана"
Фото: КиевВласть | Киевское КП "Муниципальная охрана"

КП "Муниципальная охрана" в ответ на запрос Фокуса сообщило, что оборудовало тревожные сигнализации лишь в 104 из 425 коммунальных учреждений среднего образования в городе.

По состоянию на 24 ноября 2021 года в Киеве функционировало 425 учреждений общего среднего образования коммунальной формы собственности и еще 145 — частной формы собственности. Об этом стало известно из ответа Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации (КГГА) на запрос Фокуса.

Кроме того в ведомстве сообщили, что учреждения столицы обеспечены охранно-тревожной сигнализацией "Тревожная кнопка". Впрочем, в каком количестве школ есть такие сигнализации в департаменте не уточнили.

Охрана школ в Киеве
Ответ Департамента образования и науки КГГА об охране школ

Департамент муниципальной охраны КГГА в ответ на запрос Фокуса сообщил, что КП "Муниципальная охрана" занимается адресной охраной объектов коммунальной собственности. Перечень таких объектов утвержден распоряжениями городской государственной администрации №384 от 5 марта 2019 года и №2159 от 13 октября 2021 года.

По состоянию на конец ноября по Киеву в такой перечень внесены 334 объекта, из которых 263 — учреждения образования. В департаменте уверяют, что сотрудники КП "Муниципальная охрана" круглосуточно наблюдают за состоянием тревожной сигнализации в 238 образовательных учреждениях города, "отправляют группы быстрого реагирования и предоставляют услуги по обслуживанию систем охранной и тревожной сигнализации". Из этих учреждений 104 являются школами, лицеями и гимназиями.

Кроме того, рассказали в департаменте, КП "Муниципальная охрана" занимается обустройством пультовой охраны еще в 25 учреждениях Дарницкого района Киева. В 2022 году в перечень объектов планируют добавить ряд образовательных учреждений Деснянского района столицы.

Как охраняются школы
Ответ Департамента муниципальной охраны КГГА об охране школ
Как охраняются школы
Ответ Департамента муниципальной охраны КГГА об охране школ

Эксперт по вопросам безопасности детей Елена Лизвинская в комментарии Фокусу говорит, что наличие "тревожных кнопок" в образовательных учреждениях — это крайне важный элемент для обеспечения безопасности учащихся, педагогов и персонала.

"Если в школу заходит вооруженный человек, то люди преклонного возраста, которые, как правило, сидят на вахте, начинают переживать, у них происходит выброс адреналина. Они вынуждены вспомнить номер телефона и объяснить полиции, что происходит, чтобы диспетчер мог адекватно отреагировать. Вместо защиты детей им необходимо тратить время на то, чтобы связаться с правоохранителями", — рассуждает эксперт.

В случае, если в образовательном учреждении есть "тревожная кнопка", вахтер может ее быстро нажать и сразу начать помогать учащимся.

"Впрочем, нужно понимать, что "тревожная кнопка" — это не панацея. Это лишь еще одна дополнительная возможность, чтобы соответствующие люди могли вовремя отреагировать и понимали что происходит на данный момент в учреждении", — говорит эксперт.

Лизвинская считает, что для того, чтобы школы стали более безопасным местом, в них нужно бороться с буллингом и проводить тренинги о правилах поведения в случае чрезвычайных ситуаций. Также она считает, что договоры об охране образовательных учреждений необходимо подписывать не с частными охранными компаниями, а со специализированными государственными структурами. Впрочем, подчеркивает Лизвинская, такие документы нужно составлять при участии профильных юристов и в них должны прописываться обязательства об охране здоровья и жизней детей, а не имущества школ.

Эксперт говорит, что первоочередно контролировать ситуацию касательно безопасности в школах необходимо родителям: им стоит приходить в учебные учреждения и узнавать есть ли там "тревожные кнопки", видеокамеры и остальные средства, помогающие обеспечивать безопасность детей.

"Мне вообще непонятно почему родители, отдавая детей в какую-то школу, не мониторят вопрос безопасности, не узнают заранее что и как происходит. На втором месте — непосредственно сами учителя и дирекция учреждения. Часть представителей сферы образования понимают, что в вопросе безопасности детей есть недочеты. Но если что-то менять, то это же лишняя работа. Ну а в случае чего… Ну что они будут делать? Когда случится — тогда и будут что-то думать. Это у нас распространенная практика в вопросах детей и подростков. Ненормальная норма нашего общества", — отмечает Лизвинская.

Эксперт подчеркивает, что безопасности следующих поколений внимание должно уделять и государство.

"Самое ценное, что есть у любого цивилизованного общества — это дети и их будущее. В случае, если происходят какие-то проблемы в любой школе — это, как мне кажется, прокол со стороны государственного управления. Родители доверяют собственных детей — самое ценное, что у них есть — другим людям, которые это понимают, но по разным причинам не создают надлежащих условий для их безопасности… Но есть одна поговорка: "Есть желание — найдутся возможности, нет желания — найдутся причины", — рассказывает Лизвинская.

Отметим, более детально о том, как в Украине охраняются школы можно прочитать в отдельном материале Фокуса. В нем, помимо прочего, можно узнать и о том, как вести себя в случае, если в учебном учреждении начнут стрелять.