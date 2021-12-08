Есть "тревожные кнопки", но не везде: в КГГА рассказали, как охраняются школы Киева

КП "Муниципальная охрана" в ответ на запрос Фокуса сообщило, что оборудовало тревожные сигнализации лишь в 104 из 425 коммунальных учреждений среднего образования в городе.

По состоянию на 24 ноября 2021 года в Киеве функционировало 425 учреждений общего среднего образования коммунальной формы собственности и еще 145 — частной формы собственности. Об этом стало известно из ответа Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации (КГГА) на запрос Фокуса.

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Кроме того в ведомстве сообщили, что учреждения столицы обеспечены охранно-тревожной сигнализацией "Тревожная кнопка". Впрочем, в каком количестве школ есть такие сигнализации в департаменте не уточнили.

[ + – ] Ответ Департамента образования и науки КГГА об охране школ

Департамент муниципальной охраны КГГА в ответ на запрос Фокуса сообщил, что КП "Муниципальная охрана" занимается адресной охраной объектов коммунальной собственности. Перечень таких объектов утвержден распоряжениями городской государственной администрации №384 от 5 марта 2019 года и №2159 от 13 октября 2021 года.

По состоянию на конец ноября по Киеву в такой перечень внесены 334 объекта, из которых 263 — учреждения образования. В департаменте уверяют, что сотрудники КП "Муниципальная охрана" круглосуточно наблюдают за состоянием тревожной сигнализации в 238 образовательных учреждениях города, "отправляют группы быстрого реагирования и предоставляют услуги по обслуживанию систем охранной и тревожной сигнализации". Из этих учреждений 104 являются школами, лицеями и гимназиями.

Кроме того, рассказали в департаменте, КП "Муниципальная охрана" занимается обустройством пультовой охраны еще в 25 учреждениях Дарницкого района Киева. В 2022 году в перечень объектов планируют добавить ряд образовательных учреждений Деснянского района столицы.

[ + – ] Ответ Департамента муниципальной охраны КГГА об охране школ

[ + – ] Ответ Департамента муниципальной охраны КГГА об охране школ

Эксперт по вопросам безопасности детей Елена Лизвинская в комментарии Фокусу говорит, что наличие "тревожных кнопок" в образовательных учреждениях — это крайне важный элемент для обеспечения безопасности учащихся, педагогов и персонала.

"Если в школу заходит вооруженный человек, то люди преклонного возраста, которые, как правило, сидят на вахте, начинают переживать, у них происходит выброс адреналина. Они вынуждены вспомнить номер телефона и объяснить полиции, что происходит, чтобы диспетчер мог адекватно отреагировать. Вместо защиты детей им необходимо тратить время на то, чтобы связаться с правоохранителями", — рассуждает эксперт.

В случае, если в образовательном учреждении есть "тревожная кнопка", вахтер может ее быстро нажать и сразу начать помогать учащимся.

"Впрочем, нужно понимать, что "тревожная кнопка" — это не панацея. Это лишь еще одна дополнительная возможность, чтобы соответствующие люди могли вовремя отреагировать и понимали что происходит на данный момент в учреждении", — говорит эксперт.

Лизвинская считает, что для того, чтобы школы стали более безопасным местом, в них нужно бороться с буллингом и проводить тренинги о правилах поведения в случае чрезвычайных ситуаций. Также она считает, что договоры об охране образовательных учреждений необходимо подписывать не с частными охранными компаниями, а со специализированными государственными структурами. Впрочем, подчеркивает Лизвинская, такие документы нужно составлять при участии профильных юристов и в них должны прописываться обязательства об охране здоровья и жизней детей, а не имущества школ.

Эксперт говорит, что первоочередно контролировать ситуацию касательно безопасности в школах необходимо родителям: им стоит приходить в учебные учреждения и узнавать есть ли там "тревожные кнопки", видеокамеры и остальные средства, помогающие обеспечивать безопасность детей.

"Мне вообще непонятно почему родители, отдавая детей в какую-то школу, не мониторят вопрос безопасности, не узнают заранее что и как происходит. На втором месте — непосредственно сами учителя и дирекция учреждения. Часть представителей сферы образования понимают, что в вопросе безопасности детей есть недочеты. Но если что-то менять, то это же лишняя работа. Ну а в случае чего… Ну что они будут делать? Когда случится — тогда и будут что-то думать. Это у нас распространенная практика в вопросах детей и подростков. Ненормальная норма нашего общества", — отмечает Лизвинская.

Эксперт подчеркивает, что безопасности следующих поколений внимание должно уделять и государство.

"Самое ценное, что есть у любого цивилизованного общества — это дети и их будущее. В случае, если происходят какие-то проблемы в любой школе — это, как мне кажется, прокол со стороны государственного управления. Родители доверяют собственных детей — самое ценное, что у них есть — другим людям, которые это понимают, но по разным причинам не создают надлежащих условий для их безопасности… Но есть одна поговорка: "Есть желание — найдутся возможности, нет желания — найдутся причины", — рассказывает Лизвинская.

Отметим, более детально о том, как в Украине охраняются школы можно прочитать в отдельном материале Фокуса. В нем, помимо прочего, можно узнать и о том, как вести себя в случае, если в учебном учреждении начнут стрелять.