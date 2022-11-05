Без Пушкина и Булгакова: каких российских писателей больше не будут изучать в школах Украины

Кроме литературы, в школьной программе изменены предметы История Украины, Основы здоровья и Защита Украины.

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Из школьной программы предмета Зарубежная литература в 2022 году изъяли ряд российских и белорусских авторов. Об изменениях в перечне писателей, обязательных к изучению украинскими школьниками, пишет Суспільне со ссылкой на методиста Хмельницкого областного института последипломного образования Юлию Калиночкину.

В частности, из школьной программы изъяли произведения таких российских писателей: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Антона Чехова и Михаила Булгакова. И хотя последний родился и жил долгое время в Киеве, писатель был известен своей украинофобной позицией. Поэтому "Мастера и Маргариту" украинские школьники больше в обязательном порядке учить не будут.

Вместо вышеизложенных авторов дети будут глубже знакомиться с произведениями мировой классики.

В частности, учительница зарубежной литературы Тамара Каменецкая рассказывает, по какому принципу избираются произведения-заменители. Как оказалось, к этому вопросу подходят с позиции "жанр на жанр".

"Мы, к примеру, заменили изучение творчества писавшего басни Ивана Крылова на творчество французского баснописца Жана де Лафонтена. Недавно мы закончили изучение его басни "Зачумленные звери", — рассказывает учительница.

Что касается детей, они сознательно подходят к пониманию изменений в школьной программе. Многие из них признаются, что раньше читали российских авторов и восхищались ими, однако события 2022 года заставляют отходить от культуры страны-агрессора.

"Я считаю, что мы не должны изучать произведения российских писателей, потому что они вошли на нашу землю, а мы должны от них защищаться", — рассказывает школьник Александр.

По словам методиста из Хмельницкого, российские произведения стоило изъять из программы еще в 2014 году, а тем более в 2022-м после полномасштабного вторжения России.

"Нельзя воспитывать ребенка на примерах героев советских, будь то российских или белорусских произведений", — отмечает Юлия Калиночкина.

Судя по всему, спорная фигура Николая Гоголя, писавшего об украинцах, но на русском языке, все-таки остается в программе.

Кроме этого, в школьной программе претерпели изменения еще несколько предметов. Это История Украины, Основы здоровья и Защита Украины.

Напомним, ранее работники Минобразования отмечали, что и Гоголь, и Булгаков остаются в школьной программе.

Также Фокус следил за скандалом вокруг требования Союза писателей закрыть музей Булгакова в Киеве.