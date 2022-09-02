"Он был киевлянином": Минкульт выступил против закрытия музея Булгакова в Киеве (видео)

Ни музеи, ни памятники, как считают в министерстве, не могут нести ответственность перед обществом за писателя, который допускал негативные реплики по отношению к освободительной борьбе Украины в ХХ веке.

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко выступил против закрытия в Киеве музея писателя Михаила Булгакова. Соответствующее заявление глава Минкульта сделал в ходе брифинга, который проходил 2 сентября.

Закрытие музея Михаила Булгакова в Киеве — позиция Минкульта

В частности, Александр Ткаченко не понимает, чем жителям украинской столицы помешал музей писателя Михаила Булгакова, который сам был киевлянином.

Глава Минкульта признает, что в некоторых произведениях автор допускал негативные реплики в адрес участников освободительной борьбы Украины в начале XX века. Однако, как считает Ткаченко, музей в Киеве не может нести ответственность за самого писателя Михаила Булгакова.

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"Ни музей, ни памятник (не несут ответственности перед обществом — ред.) Я думаю, что Союзу писателей Украины есть чем заняться, чем решать вопросы музея Булгакова", — добавил министр культуры, выступая против инициативе о закрытии в Киеве музея Михаила Булгакова.

На видео — с 18:05.

[ + – ] Глава Минкульта Александр Ткаченко выступил против закрытия музея Булгакова в Киеве

Закрытие музея Михаила Булгакова в Киеве — предыстория скандала

30 августа Секретариат Национального союза писателей Украины опубликовал пресс-релиз, в котором потребовал от Министерства культуры закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве. В заявлении сказано, что автор "Мастера и Маргариты" порочил и ненавидел Украину, а сам писатель является "одним из самых коварных врагов страны" и предтечием "русского мира".

Также Фокус в своей колонке рассказывал, почему властям Украины не стоит закрывать музей Михаила Булгакова в Киеве.

Администрация музея отреагировала на пресс-релиз и посоветовала Нацсовету сперва исключить из своего списка Михаила Булгакова, которого Секретариат называет коварным врагом Украины.

Стоит отметить, что Михаил Булгаков по решению Минобразования останется в учебной программе по зарубежной литературе в украинских школах.