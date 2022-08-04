Булгаков и Гоголь остаются: МОН определился с программой по зарубежной литературе (видео)

В школьной программе останутся писатели, которые писали на русском языке, но их творчество каким-либо образом было связано с Украиной.

В школьной программе по мировой литературе оставят писателей, писавших на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал руководитель Главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Украины Юрий Кононенко.

"Принято решение, что писатели, которые писали на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной, то есть, либо они родились в Украине, либо долгое время жили в Украине, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику – их творчество будет оставаться в учебных программах", – прокомментировал он.

В частности, речь идет о Михаиле Булгакове, Владимире Короленко, Николае Гоголе, Ильфе и Петрове.

"К примеру, Николай Гоголь. Понятно, что фактически это наш украинский писатель, который очень много сделал для украинской культуры, скажем так", – отметил спикер.

Он также подчеркнул, что в программе останется произведение "Бабин Яр" Анатолия Кузнецова.

"Это знаковое документальное произведение, тесно связанное с трагическим событием, произошедшим на территории Украины", – добавил представитель МОН.

Как обновляли украинскую школьную программу

По словам Кононенко, обновлением украинской школьной программы занималась специально созданная рабочая группа. Эксперты подготовили свои предложения по отдельным школьным предметам – украинской и мировой истории, мировой литературе и географии. Эти наработки изучила научно-методическая комиссия МОН. После этого был подготовлен общий проект приказа министерства об утверждении этих изменений.

"Мы ожидаем, что документ будет подписан в ближайшее время. Таким образом, с 1 сентября нового учебного года дети будут учиться уже по новым программам", – подчеркнул глава профильного управления.

Напомним, о грядущих изменениях в школьной программе стало известно еще в начале лета. Тогда замминистра образования Украины Андрей Витренко рассказал, что в украинских школах не будут изучать роман Л.Н. Толстого "Война и Мир", а также другие произведения литературы, которые "воспевают" русскую армию.

Ранее Фокус писал, что оккупационные войска изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники истории в библиотеках на оккупированных территориях. В частности, это происходило в Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областях.