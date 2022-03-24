Оккупанты РФ уничтожают книги украинской литературы и истории, — ГУР Минобороны

По информации разведчиков, россияне уничтожают книги про Майдан и учебники по истории Украины. Также они запрещают упоминать имена Мазепы, Петлюры, Черновола и Шухевича.

Оккупационные войска изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники истории в библиотеках на оккупированных территориях. Об этом говорится в сообщении украинской разведки в Facebook.

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Это происходит в Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областях. Там исключают украинскую историческую и художественную литературы, не совпадающую с постулатами кремлевской пропаганды. Этим занимаются подразделения "военной полиции". В настоящее время, кроме репрессивных, они выполняют так называемые "идеологические функции".

Наибольший интерес полицаев вызывают книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС, истории украинских освободительных соревнований. К "экстремистской" литературе относятся школьные учебники истории Украины, научная и популярная историческая литература.

Оккупанты имеют целый перечень запрещенных к упоминанию имен. Среди них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Черновол. В городах Кременная, Рубежное (Луганская область), Городня (Черниговская область) известны случаи изъятия книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани.

Как сообщалось, на временно оккупированных территориях продолжается грабеж мирного населения. ВС РФ, в том числе угонят автомобили мирных жителей.

Еще Фокус писал, как оккупанты под дулом автомата требовали от украинки признать Херсон российским.