Окупанти РФ знищують книги української літератури та історії, — ГУР Міноборони

За інформацією розвідників, росіяни знищують книги про Майдан та підручники з історії України. Також вони забороняють згадувати імена Мазепи, Петлюри, Чорновола та Шухевича.

Окупаційні війська вилучають та знищують українську літературу та підручники історії в бібліотеках на окупованих територіях. Про це йдеться в повідомленні української розвідки у Facebook.

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Це відбувається в Луганській, Донецькій, Чернігівській та Сумській областях. Там виключають українську історичну та художню літературу, яка не сходиться з постулатами кремлівської пропаганди. Цим займаються підрозділи "військової поліції". Нині, крім репресивних, вони виконують звані "ідеологічні функції".

Найбільший інтерес поліцаїв викликають книги з історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До "екстремістської" літератури належать шкільні підручники з історії України, наукова та популярна історична література.

Окупанти мають цілий перелік заборонених для згадування імен. Серед них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл. У містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані.

Як повідомляли, на тимчасово окупованих територіях продовжують грабувати мирне населення. ЗС РФ зокрема викрадають автомобілі мирних жителів.

Ще Фокус писав, як окупанти під дулом автомата вимагали від українки визнати Херсон російським.