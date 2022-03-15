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Окупанти під дулом автомата вимагали від українки визнати Херсон російським (фото)

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херсон, військові, блокпост
Росіяни окупували Херсон

Жінці залишили сліди від зброї на шиї.

На Херсонщині окупанти зупинили машину з цивільними, приставили зброю до шиї жінки і змусили її говорити, що Херсон — це Росія. Про це повідомила голова правозахисної організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук у Twitter.

Вона опублікувала розповідь чоловіка постраждалої, до якої причепилися російські загарбники. З'ясувалося: коли жінка їхала на авто, її зупинив російський патруль, запитали паспорт, а потім приставили автомат до лиця та заявили: "скажи, що Херсон – це Росія".

"Дружина відповіла: "Херсон – це Україна". Маємо наступні наслідки (фото). Я пишаюся нею і люблю її", – наголосив чоловік, маючи на увазі сліди від зброї на тілі його дружини.

Ще загарбники порвали рукав куртки постраждалої жінки, бо вона відмовилася виконувати їхнє прохання.

херсон, вс рф, російсько-українська війна

Нагадаємо, у Херсоні близько 10 тисяч людей вийшли на мітинг проти Росії, окупанти відкрили вогонь.

Ще Фокус публікував розповідь мешканців Херсона, який взяли під контроль російські загарбники.