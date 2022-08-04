Булгаков і Гоголь залишаються: МОН визначилося з програмою із зарубіжної літератури (відео)

У шкільній програмі залишаться письменники, які писали російською мовою, але їхня творчість якось була пов'язана з Україною.

У шкільній програмі зі світової літератури залишать письменників, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов'язана з Україною. Про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН України Юрій Кононенко.

"Ухвалено рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов'язана з Україною, тобто або вони народилися в Україні, або тривалий час жили в Україні, або відображали у своїх творах українську тематику — їх творчість залишатиметься у навчальних програмах", — прокоментував він.

Зокрема, йдеться про Михайла Булгакова, Володимира Короленка, Миколу Гоголя, Ільфа та Петрова.

"Приміром, Микола Гоголь. Зрозуміло, що фактично це наш український письменник, який дуже багато зробив для української культури, скажімо так", – наголосив речник.

Він також наголосив, що в програмі залишиться твір "Бабин Яр" Анатолія Кузнецова.

"Це знаковий документальний твір, що тісно пов'язаний з трагічною подією, яка сталася на території України", — додав представник МОН.

Як оновлювали українську шкільну програму

За словами Кононенка, оновленням української шкільної програми займалася спеціально створена робоча група. Експерти підготували свої пропозиції щодо окремих шкільних предметів — української та світової історії, зарубіжної літератури та географії. Ці напрацювання вивчила науково-методична комісія МОН. Після цього було підготовлено спільний проєкт наказу міністерства про затвердження цих змін.

"Ми очікуємо, що документ буде підписано найближчим часом. Так, із 1 вересня нового навчального року діти навчатимуться вже за новими програмами", — наголосив голова профільного управління.

Нагадаємо, про майбутні зміни у шкільній програмі стало відомо ще на початку літа. Тоді заступник міністра освіти України Андрій Вітренко розповів, що в українських школах не вивчатимуть роман Л. М. Толстого "Війна і мир", і навіть інші твори літератури, які "оспівують" російську армію.

Раніше Фокус писав, що окупаційні війська вилучають та знищують українську літературу та підручники історії у бібліотеках на окупованих територіях. Зокрема, це відбувалося у Луганській, Донецькій, Чернігівській і Сумській областях.