Роман Л. Толстого "Война и Мир" виключать зі шкільної програми в Україні (відео)

За словами Андрія Вітренко, всі твори російських письменників, які "оспівують оркські війська", зникнуть зі шкільної програми зарубіжної літератури.

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Заступник міністра освіти України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону заявив про зміни в освітній програмі з 1 вересня 2022 року. Зокрема, в українських школах не вивчатимуть роман Л. М. Толстого "Война и Мир", і навіть інші твори літератури, які "оспівують" російську армію.

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"Із зарубіжної літератури будуть повністю виключені всі ці… Ну, наприклад, "Война и Мир". Такого в Україні вже вивчати не будуть. Тобто все, що оспівує "оркські війська", все зникне з програми зарубіжної літератури", — сказав Вітренко.

За словами заступника міністра, згідно з розпорядженням Міністерства освіти та науки, створено високопрофесійні робочі групи, які вже працюють над змінами у шкільній програмі.

На питання про долю творів інших російських письменників, які також виключать зі шкільної програми, Вітренко відповів, що з цього питання точаться дискусії в колі професіоналів, після закінчення якої і буде ухвалено рішення.

"Скажу відверто, зараз точаться дискусії на рівні професіоналів — вони дуже напружені. Члени робочих груп, яких підібрало наше міністерство, вони дійдуть, я впевнений, згоди, і ми побачимо оновлену програму із зарубіжної літератури", — відповів Вітренко.

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Нагадаємо, що про зміни у програмі для навчальних закладів в Україні 14 квітня заявив голова Міносвіти Сергій Шкарлет. За його словами, велику увагу фахівці приділятимуть творам російської літератури, які будуть рекомендовані до вивчення в українських школах.

Російські війська вилучають і знищують українську літературу та підручники історії у бібліотеках на окупованих територіях. За даними української розвідки, українську історичну та художню літературу виключають у Луганській та Донецькій областях.