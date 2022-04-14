В українських школах можуть заборонити російську літературу

У Міносвіти заявили, що робоча група вивчить твори російських авторів, які присутні в освітніх програмах українських шкіл і вишів.

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Міністерство науки та освіти України ретельно перевірить програми із зарубіжної літератури для українських шкіл та інших освітніх закладів щодо наявності російських авторів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Міносвіти Сергій Шкарлет.

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За словами чиновника, після військової агресії в Україні наратив чогось, пов'язаного з Росією, викликає загальне обурення, бо є дуже багато загиблих і скалічених доль.

З цієї причини минулого тижня було сформовано робочу групу фахівців, яка оцінить доцільність присутності творів російської літератури в шкільних програмах.

Шкарлет зазначив, що буде ретельно переглянуто всі твори, які насамперед рекомендувалися до вивчення.

"Дуже критично поставимося до змісту цього предмета", — пообіцяв Шкарлет.

Нагадаємо, що Фокус спробував розібратися, яка література у світі стає забороненою та хто ініціює ці заборони. Минулий рік став рекордним щодо заборони літературних творів. Що забороняють читати, у яких країнах і чому?

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