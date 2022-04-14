UA
UA
Разделы
Материалы
Культура Российско-украинская война

В украинских школах могут запретить русскую литературу

56
Иван Гончаров, Иван Тургенев, Лев Толстой, Александр Островский
Фото: Википедия | Групповой портрет русских писателей: Иван Гончаров, Иван Тургенев, Лев Толстой, Александр Островский и др., 1856 год.

В Минобразовании заявили, что рабочая группа изучит произведения русских авторов, которые присутствуют в образовательных программах украинских школ и вузов.

Министерство науки и образования Украины тщательно проверит программы по зарубежной литературе для украинских школ и прочих образовательных учреждений на предмет наличия русских авторов. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Минобразования Сергей Шкарлет.

По словам чиновника, после военной агрессии в Украине нарратив чего-то, связанного с Россией, вызывает всеобщее возмущение, потому что очень много погибших и искалеченных судеб.

По этой причине минувшей неделе была сформирована рабочая группа специалистов, которая оценит целесообразность присутствия произведений русской литературы в школьных программах.

Шкарлет отметил, что будут тщательно пересмотрены все произведения, которые прежде рекомендовались к изучению.

"Очень критично отнесемся к содержанию этого предмета", — пообещал Шкарлет.

Напомним, что Фокус попытался разобраться, в том какая литература в мире становится запрещенной и кто инициирует эти запреты. Прошлый год стал рекордным в плане запрете литературных произведений. Что запрещают читать, в каких странах и почему?

Ранее сообщалось, что в киевском Театре им. Леси Украинки вновь ставят пьесы: это единственный столичный театр, соответствующий мерам безопасности в военное время.