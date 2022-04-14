В украинских школах могут запретить русскую литературу

В Минобразовании заявили, что рабочая группа изучит произведения русских авторов, которые присутствуют в образовательных программах украинских школ и вузов.

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Министерство науки и образования Украины тщательно проверит программы по зарубежной литературе для украинских школ и прочих образовательных учреждений на предмет наличия русских авторов. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Минобразования Сергей Шкарлет.

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По словам чиновника, после военной агрессии в Украине нарратив чего-то, связанного с Россией, вызывает всеобщее возмущение, потому что очень много погибших и искалеченных судеб.

По этой причине минувшей неделе была сформирована рабочая группа специалистов, которая оценит целесообразность присутствия произведений русской литературы в школьных программах.

Шкарлет отметил, что будут тщательно пересмотрены все произведения, которые прежде рекомендовались к изучению.

"Очень критично отнесемся к содержанию этого предмета", — пообещал Шкарлет.

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