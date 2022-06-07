Роман Л. Толстого "Война и Мир" исключат из школьной программы в Украине (видео)

По словам Андрея Витренко, все произведения русских писателей, которые "воспевают оркские войска" исчезнут из школьной программы зарубежной литературы.

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Заместитель министра образования Украины Андрей Витренко в эфире национального телемарафона заявил об изменениях в образовательной программе с 1 сентября 2022. В частности, в украинских школах не будут изучать роман Л.Н. Толстого "Война и Мир", а также другие произведения литературы, которые "воспевают" русскую армию.

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"Из зарубежной литературы будут полностью исключены все эти… Ну например, "Война и Мир". Такого в Украине уже изучать не будут. То есть все, что воспевает "оркские войска", все исчезнет из программы зарубежной литературы", — сказал Витренко.

По словам замминистра, согласно распоряжению Министерства образования и науки, созданы высокопрофессиональные рабочие группы, которые уже работают над изменениями в школьной программе.

На вопрос о судьбе произведений других русских писателей, которые возможно также исключат из школьной программы, Витренко ответил, что по этому вопросу идут дискуссии в кругу профессионалов, по окончании которой и будет принято решение.

"Скажу откровенно, сейчас ведутся дискуссии на уровне профессионалов — они очень напряженные. Члены рабочих групп, которых подобрало наше министерство, они придут, я уверен, к согласию, и мы увидим обновленную программу по зарубежной литературе", — ответил Витренко.

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Напомним, что об изменениях в программе для учебных заведений в Украине 14 апреля заявил глава Минобразования Сергей Шкарлет. По его словам, большое внимание специалисты будут уделять произведениям русской литературы, которые будут рекомендованы к изучению в украинских школах.

Российские войска изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники истории в библиотеках на оккупированных территориях. По данным украинской разведки, украинскую историческую и художественную литературу исключают в Луганской и Донецкой областях.