"Ненавидел и порочил Украину": Союз писателей требует ликвидировать музей Булгакова в Киеве

В руководстве музея российского писателя посоветовали Союзу сначала исключить его из своего состава, прежде чем требовать закрытия учреждения.

Секретариат Национального союза писателей Украины (НСПУ) потребовал ликвидировать музей русского писателя Михаила Булгакова в Киеве и открыть на его основе музей украинского композитора Александра Кошица, который проживал в этом доме. По словам представителей организации, автор "Мастера и Маргариты" порочил и ненавидел Украину. Об этом говорится в заявлении Союза.

Организация отметила, что после начала полномасштабного вторжения РФ в украинской культуре встал вопрос целесообразности изучения творчества русских писателей. В НСПУ отметили, что после военной агрессии со стороны России музей Булгакова в Киеве не может продолжать работу, так как писатель "яростно ненавидел Украину и ее независимость".

В качестве аргумента неприязненного отношения писателя к Украине НСПУ привел цитату из его романа "Белая гвардия", опубликованного в 1925 году: "Я бы вашего гетмана (Павла Скоропадского) за устройство этой маленькой Украины повесил бы первым!.. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и в мире не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман…".

Союз назвал Булгакова одной из предтечей "русского мира" и "одним из самых коварных врагов Украины", упрекнув государство в том, что оно содержит и продолжает заниматься музеем. В связи с этим в организации потребовали закрыть учреждение и открыть на его базе музей украинского композитора Александра Кошица, который жил в этом доме до 1906 года.

В свою очередь заведующая музеем Людмила Губианури, комментируя инициативу Союза писателей, пошутила, что организация "использовала не все свое оружие", и прежде чем требовать закрытия учреждения, члены НСПУ должны инициировать исключение Булгакова из своего состава и "лишение гражданства за антисоветскую деятельность".

"Этим они и занимались в течение своей богатой истории", — добавила Губианури.

Литературно-мемориальный дом-музей Михаила Булгакова в Киеве был основан в начале 1989 года в Доме Турбиных (еще называют Домом Листовничего) на Андреевском спуске. Основная экспозиция находится на втором этаже дома, там можно увидеть личные вещи писателя, узнать о его истории в Киеве.

Напомним, в новом учебном году в украинских школах не будут изучать роман Л.Н. Толстого "Война и Мир", а также другие произведения литературы, которые воспевают русскую армию.

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