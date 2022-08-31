"Ненавидів і паплюжив Україну": Спілка письменників вимагає ліквідувати музей Булгакова в Києві

У керівництві музею російського письменника порадили Спілці спочатку виключити його зі свого складу, а потім вимагати закриття установи.

Секретаріат Національної спілки письменників України (НСПУ) вимагав ліквідувати музей російського письменника Михайла Булгакова в Києві та відкрити на його основі музей українського композитора Олександра Кошиця, який мешкав у цьому будинку. За словами представників організації, автор "Майстра та Маргарити" паплюжив і ненавидів Україну. Про це йдеться у заяві Спілки.

Організація зазначила, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в українську культуру постало питання доцільності вивчення творчості російських письменників. У НСПУ зазначили, що після військової агресії з боку Росії музей Булгакова в Києві не може продовжувати роботу, оскільки письменник "затято ненавидів Україну та її незалежність".

Як аргумент неприязного ставлення письменника до України НСПУ навів цитату з його роману "Біла гвардія", опублікованого 1925 року: "Я б вашого гетьмана (Павла Скоропадського) за влаштування цієї маленької України повісив би першим!.. Хто заборонив формування російської армії? Гетьман. Хто тероризував російське населення цією мерзенною мовою, якої і у світі не існує? Гетьман. Хто розвів усю цю мерзоту з хвостами на головах?"

Спілка назвала Булгакова одним з предтеч "російського світу" і "одним із найпідступніших ворогів України", дорікнувши державі в тому, що вона утримує і продовжує займатися музеєм. У зв'язку з цим в організації зажадали закрити установу та відкрити на її базі музей українського композитора Олександра Кошиця, який мешкав у цьому будинку до 1906 року.

Зі свого боку, завідувачка музею Людмила Губіанурі, коментуючи ініціативу Спілки письменників, пожартувала, що організація "використовувала не всю свою зброю", і перш ніж вимагати закриття установи, члени НСПУ повинні ініціювати виключення Булгакова зі свого складу та "позбавлення громадянства за антирадянську діяльність".

"Цим вони і займалися протягом своєї багатої історії", — додала Губіанурі.

Літературно-меморіальний будинок-музей Михайла Булгакова у Києві було засновано на початку 1989 року у Домі Турбіних (ще називають Домом Листовничого) на Андріївському узвозі. Основна експозиція знаходиться на другому поверсі будинку, там можна побачити особисті речі письменника, дізнатися про його історію у Києві.

Нагадаємо, у новому навчальному році в українських школах не вивчатимуть роман Л.М. Толстого "Війна і Мир", і навіть інші твори літератури, які оспівують російську армію.

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