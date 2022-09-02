"Він був киянином": Мінкульт виступив проти закриття музею Булгакова в Києві (відео)

Ні музеї, ні пам'ятники, як вважають у міністерстві, не можуть відповідати перед суспільством за письменника, який допускав негативні репліки щодо визвольної боротьби України у ХХ столітті.

Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко виступив проти закриття у Києві музею письменника Михайла Булгакова. Відповідну заяву глава Мінкульту зробив під час брифінгу, який проходив 2 вересня.

Закриття музею Михайла Булгакова в Києві — позиція Мінкульту

Зокрема, Олександр Ткаченко не розуміє, чим мешканцям української столиці заважає музей письменника Михайла Булгакова, який сам був киянином.

Глава Мінкульту визнає, що у деяких творах автор допускав негативні репліки на адресу учасників визвольної боротьби України на початку ХХ століття. Проте, як вважає Ткаченко, музей у Києві не може відповідати за самого письменника Михайла Булгакова.

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"Ні музей, ні пам'ятник (не несуть відповідальності перед суспільством — ред.) Я думаю, що Спілці письменників України є чим зайнятися, а не розв'язувати питання музею Булгакова", — додав міністр культури, виступаючи проти ініціативи про закриття у Києві музею Михайла Булгакова.

На відео — з 18:05.

[ + – ] Голова Мінкульту Олександр Ткаченко виступив проти закриття музею Булгакова у Києві

Закриття музею Михайла Булгакова в Києві — передісторія скандалу

30 серпня Секретаріат Національної спілки письменників України опублікував пресреліз, у якому зажадав від Міністерства культури закрити музей Михайла Булгакова у Києві. У заяві сказано, що автор "Майстра і Маргарити" паплюжив і ненавидів Україну, а сам письменник є "одним із найпідступніших ворогів країни" та предтечею "російського світу".

Також Фокус у своїй колонці розповідав, чому владі України не варто закривати музей Михайла Булгакова у Києві.

Адміністрація музею відреагувала на пресреліз та порадила Нацраді спочатку виключити зі свого списку Михайла Булгакова, якого Секретаріат називає підступним ворогом України.

Варто зазначити, що Михайло Булгаков за рішенням Міносвіти залишиться у навчальній програмі із зарубіжної літератури в українських школах.