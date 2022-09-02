"Він був киянином": Мінкульт виступив проти закриття музею Булгакова в Києві (відео)
Ні музеї, ні пам'ятники, як вважають у міністерстві, не можуть відповідати перед суспільством за письменника, який допускав негативні репліки щодо визвольної боротьби України у ХХ столітті.
Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко виступив проти закриття у Києві музею письменника Михайла Булгакова. Відповідну заяву глава Мінкульту зробив під час брифінгу, який проходив 2 вересня.
Закриття музею Михайла Булгакова в Києві — позиція Мінкульту
Зокрема, Олександр Ткаченко не розуміє, чим мешканцям української столиці заважає музей письменника Михайла Булгакова, який сам був киянином.
Глава Мінкульту визнає, що у деяких творах автор допускав негативні репліки на адресу учасників визвольної боротьби України на початку ХХ століття. Проте, як вважає Ткаченко, музей у Києві не може відповідати за самого письменника Михайла Булгакова.Важливо
"Ні музей, ні пам'ятник (не несуть відповідальності перед суспільством — ред.) Я думаю, що Спілці письменників України є чим зайнятися, а не розв'язувати питання музею Булгакова", — додав міністр культури, виступаючи проти ініціативи про закриття у Києві музею Михайла Булгакова.
На відео — з 18:05.
Закриття музею Михайла Булгакова в Києві — передісторія скандалу
30 серпня Секретаріат Національної спілки письменників України опублікував пресреліз, у якому зажадав від Міністерства культури закрити музей Михайла Булгакова у Києві. У заяві сказано, що автор "Майстра і Маргарити" паплюжив і ненавидів Україну, а сам письменник є "одним із найпідступніших ворогів країни" та предтечею "російського світу".
Також Фокус у своїй колонці розповідав, чому владі України не варто закривати музей Михайла Булгакова у Києві.
Адміністрація музею відреагувала на пресреліз та порадила Нацраді спочатку виключити зі свого списку Михайла Булгакова, якого Секретаріат називає підступним ворогом України.
Варто зазначити, що Михайло Булгаков за рішенням Міносвіти залишиться у навчальній програмі із зарубіжної літератури в українських школах.