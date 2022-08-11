Гоголь остается. Изучение произведений русской литературы будет обязательным, — Минобразования

Учебная программа написана для всех, и школьники будут изучать сочинения Николая Гоголя, Михаила Булгакова и Владимира Короленко.

Изучение ряда произведений русской литературы в школьной программе будет обязательным. Эту информацию в комментарии "Эспрессо" озвучил руководитель главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Юрий Кононенко.

По его словам, речь идет о произведениях Николая Гоголя, Михаила Булгакова и Владимира Короленко, которые профильное ведомство решило оставить в школьной программе Украины.

"Все дети должны изучать те произведения, которые прописаны в программе: "Ночь перед рождеством", "Ревизор", "Шинель" Гоголя, "Слепой музыкант" Короленко и "Собачье сердце" Булгакова изучаются текстуально. А есть произведения, которые изучаются по выбору, среди них "Бабий Яр" Кузнецова и "12 стульев" Ильфа и Петрова", — продолжил Кононенко в общении с журналистами.

Руководитель управления Минобразования предупредил, что школьная программа в Украине прописана для всех и учащимся придется изучать произведения, в которых украинцы могут быть показаны в не лучшем свете или сочинения, где авторы могут использовать слова "х*хол".

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"У нас система образования не построена таким образом, что то я хочу изучать и изучаю, а другое – не хочу и не изучаю. Так не может быть! Учебная программа написана для всех. И если написано, что произведения изучаются текстуально — они изучаются текстуально, и точка!", — резюмировал топ-чиновник профильного министерства.

Стоит отметить, что о сохранении произведений русской литературы в школьной программе Юрий Кононенко информировал ранее. По словам чиновника Минобразования, учащиеся будут изучать тех писателей, которые писали на русском языке, но их творчество каким-либо образом было связано с Украиной.

Напомним, ранее Министерство образования разработало рекомендации на учебный год 2022-2023. Ведомство рекомендует высшим учебным заведениям начать образовательный процесс с 15 августа, а осеннюю сессию завершить до конца ноября.

Также сообщалось, что Минобразования исключит из школьной программы роман Льва Толстого "Война и мир", а также другие произведения, в которых авторы прославляют "русский мир".