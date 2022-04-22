В Киеве собираются "дерусифицировать" памятники Булгакову, Пушкину и еще 60 объектов

В Киевском городском совете предложили демонтировать 60 памятников, связанных с Россией, и свезти их в Музей тоталитаризма

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Киевском городском совете зарегистрировали проект "О демонтаже памятных знаков и их частей, связанных с РФ и колониальным наследием". Его авторы депутаты Киевсовета Ксения Семенова (СН) и Алина Михайлова (Голос).

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Документ предлагает в течение 60 дней после принятия демонтировать памятники, мемориальные объекты и мемориальные доски и передать их на хранение соответствующим районным государственным администрациям до момента создания в Киеве музея тоталитаризма.

Об этом проекте Алина Михайлова написала на своей страничке в ФБ.

"Из-за безумного сопротивления идеологических врагов (привет, ОПЗЖ) и непонимания наших "консерваторов", это всегда давалось очень тяжело. Даже чтобы снести памятник дружбе Киева и Москвы, пришлось полгода продолбить все городские структуры. О множестве пушкиных и львов толстых я даже молчу. Война все изменила и ускорила втрое. Наконец-то есть понимание, что колониальное наследие нужно уничтожить".

Михайлова иронически использует прием путинской пропаганды, но наоборот: "Киев должен быть денацифицирован. То есть – дерусифицирован. Борьба продолжается".

Список памятников, которые могут снести в Киеве.

памятник генералу Николаю Ватутину (Мариинский парк);

памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 (Мариинский парк);

памятник Николаю Щорсу (сечение ул. Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко);

эмблема серпа и молота на арке здания Киевгорсовета (улица Крещатик, 36);

эмблема серпа и молота на мосту имени Е.О. Патона;

герб СССР на щите скульптуры "Родина-Мать" (ул. Лаврская, 27);

памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" (ул. Сормовская, 15);

памятник Николаю Островскому (Воздухофлотский проспект, 35);

монумент рабочих — россиянина и украинца, держащих в руках герб СССР (Парковая дорога);

медальоны с советскими изображениями (станция метро "Вокзальная");

памятник Зое Космодемьянской (ул. Олеся Гончара, 74-А);

памятник Михаилу Кирпоносу (сквер на перекрестке улиц Януша Корчака и Кирпоноса);

памятник Александру Пушкину (проспект Победы, 40);

бюст Пушкина (Национальный транспортный университет; ул. Константиновская, 16; гимназия №153 имени А.С.Пушкина);

бюст Петру Бойко (ул. Московская, 45/1 – Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ "КПИ");

бюст Георгию Корнееву (ул. Московская, 45/1 – Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ "КПИ");

бюст Андрею Костикову (ул. Московская, 45/1 – Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ "КПИ");

бюст Степану Проценко (ул. Московская, 45/1 – Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ "КПИ");

памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову (ул. Академика Богомольца, 10);

памятник Антону Макаренко (ул. Львовская, 25);

мемориальная доска Антону Макаренко (ул. Леонтовича, 6-А);

памятный знак в виде башни танка (ул. Генерала Наумова, 35-Б);

мемориальная доска в честь Михаила Бурмистренко (ул. Казацкая, 35-А; ул. Бурмистренко, 4);

мемориальная доска Андрею Гречко (Воздухофлотский проспект, 6);

мемориальная доска Филиппу Жмаченко (ул. Десятинная, 13; ул. Генерала Жмаченко, 4 и 18; проспект Победы, 52/2);

мемориальная доска Сидору Ковпаку (ул. Липская, 12/5);

мемориальная доска Андрею Кравченко (переулок Михайловский, 9-А);

мемориальная доска Александру Кронику (ул. Крещатик, 15);

мемориальная доска Владимиру Кудряшову (ул. Архитектора Кобелева, 1/5; ул. Ползунова, 2-А);

мемориальная доска Николаю Кулакову (ул. Архитектора Кобелева, 1/5);

мемориальная доска Павлу Рыбалко (ул. Маршала Рыбалко, 10/8; ул. Богдана Гаврилишина);

мемориальная доска Петру Буйко (ул. Банковая, 12);

мемориальная доска Ванде Василевской (средняя общеобразовательная школа №5);

бюст Владимира Ленина (станция метро "Театральная");

мемориальная доска Юлиуса Фучика (ул. Юлиуса Фучика, 1/20);

памятник Михаилу Булгакову (Андреевский спуск, 13);

И др.