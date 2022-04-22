В Киеве собираются "дерусифицировать" памятники Булгакову, Пушкину и еще 60 объектов
В Киевском городском совете предложили демонтировать 60 памятников, связанных с Россией, и свезти их в Музей тоталитаризма
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
В Киевском городском совете зарегистрировали проект "О демонтаже памятных знаков и их частей, связанных с РФ и колониальным наследием". Его авторы депутаты Киевсовета Ксения Семенова (СН) и Алина Михайлова (Голос).
Документ предлагает в течение 60 дней после принятия демонтировать памятники, мемориальные объекты и мемориальные доски и передать их на хранение соответствующим районным государственным администрациям до момента создания в Киеве музея тоталитаризма.
Об этом проекте Алина Михайлова написала на своей страничке в ФБ.
"Из-за безумного сопротивления идеологических врагов (привет, ОПЗЖ) и непонимания наших "консерваторов", это всегда давалось очень тяжело. Даже чтобы снести памятник дружбе Киева и Москвы, пришлось полгода продолбить все городские структуры. О множестве пушкиных и львов толстых я даже молчу. Война все изменила и ускорила втрое. Наконец-то есть понимание, что колониальное наследие нужно уничтожить".
Михайлова иронически использует прием путинской пропаганды, но наоборот: "Киев должен быть денацифицирован. То есть – дерусифицирован. Борьба продолжается".
Список памятников, которые могут снести в Киеве.
- памятник генералу Николаю Ватутину (Мариинский парк);
- памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 (Мариинский парк);
- памятник Николаю Щорсу (сечение ул. Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко);
- эмблема серпа и молота на арке здания Киевгорсовета (улица Крещатик, 36);
- эмблема серпа и молота на мосту имени Е.О. Патона;
- герб СССР на щите скульптуры "Родина-Мать" (ул. Лаврская, 27);
- памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" (ул. Сормовская, 15);
- памятник Николаю Островскому (Воздухофлотский проспект, 35);
- монумент рабочих — россиянина и украинца, держащих в руках герб СССР (Парковая дорога);
- медальоны с советскими изображениями (станция метро "Вокзальная");
- памятник Зое Космодемьянской (ул. Олеся Гончара, 74-А);
- памятник Михаилу Кирпоносу (сквер на перекрестке улиц Януша Корчака и Кирпоноса);
- памятник Александру Пушкину (проспект Победы, 40);
- бюст Пушкина (Национальный транспортный университет; ул. Константиновская, 16; гимназия №153 имени А.С.Пушкина);
- бюст Петру Бойко (ул. Московская, 45/1 – Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ "КПИ");
- бюст Георгию Корнееву (ул. Московская, 45/1 – Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ "КПИ");
- бюст Андрею Костикову (ул. Московская, 45/1 – Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ "КПИ");
- бюст Степану Проценко (ул. Московская, 45/1 – Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ "КПИ");
- памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову (ул. Академика Богомольца, 10);
- памятник Антону Макаренко (ул. Львовская, 25);
- мемориальная доска Антону Макаренко (ул. Леонтовича, 6-А);
- памятный знак в виде башни танка (ул. Генерала Наумова, 35-Б);
- мемориальная доска в честь Михаила Бурмистренко (ул. Казацкая, 35-А; ул. Бурмистренко, 4);
- мемориальная доска Андрею Гречко (Воздухофлотский проспект, 6);
- мемориальная доска Филиппу Жмаченко (ул. Десятинная, 13; ул. Генерала Жмаченко, 4 и 18; проспект Победы, 52/2);
- мемориальная доска Сидору Ковпаку (ул. Липская, 12/5);
- мемориальная доска Андрею Кравченко (переулок Михайловский, 9-А);
- мемориальная доска Александру Кронику (ул. Крещатик, 15);
- мемориальная доска Владимиру Кудряшову (ул. Архитектора Кобелева, 1/5; ул. Ползунова, 2-А);
- мемориальная доска Николаю Кулакову (ул. Архитектора Кобелева, 1/5);
- мемориальная доска Павлу Рыбалко (ул. Маршала Рыбалко, 10/8; ул. Богдана Гаврилишина);
- мемориальная доска Петру Буйко (ул. Банковая, 12);
- мемориальная доска Ванде Василевской (средняя общеобразовательная школа №5);
- бюст Владимира Ленина (станция метро "Театральная");
- мемориальная доска Юлиуса Фучика (ул. Юлиуса Фучика, 1/20);
- памятник Михаилу Булгакову (Андреевский спуск, 13);
И др.