У Києві збираються "дерусифікувати" пам'ятники Булгакову, Пушкіну та ще 60 об'єктів

У Київській міській раді запропонували демонтувати 60 пам'ятників, пов'язаних із Росією, та звезти їх до Музею тоталітаризму

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У Київській міській раді зареєстрували проєкт "Про демонтаж пам'ятних знаків та їх частин, пов'язаних із РФ та колоніальною спадщиною". Його автори депутати Київради Ксенія Семенова (СН) та Аліна Михайлова (Голос).

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Документ пропонує протягом 60 днів після ухвалення демонтувати пам'ятники, меморіальні об'єкти та меморіальні дошки й передати їх на зберігання відповідним районним державним адміністраціям до моменту створення в Києві музею тоталітаризму.

Про цей проєкт Аліна Михайлова написала на своїй сторінці у ФБ.

"Через шалений опір ідеологічних ворогів (привіт, ОПЗЖ) та нерозуміння наших "консерваторів", це завжди давалося дуже важко. Навіть щоб знести пам'ятник дружбі Києва та Москви, довелося пів року продовбати всі міські структури. Про безліч пушкіних та левів товстих я навіть мовчу. Війна все змінила і прискорила втричі. Нарешті, є розуміння, що колоніальну спадщину треба знищити".

Михайлова іронічно використовує прийом путінської пропаганди, але навпаки: "Київ має бути денацифіковано. Тобто — дерусифіковано. Боротьба триває".

Список пам'яток, які можуть знести у Києві.

пам'ятник генералу Миколі Ватутіну (Маріїнський парк);

пам'ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року (Маріїнський парк);

пам'ятник Миколі Щорсу (перетин вул. Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка);

емблема серпу та молота на арці будівлі Київміськради (вулиця Хрещатик, 36);

емблема серпу та молота на мосту імені Є.О. Патона;

герб СРСР на щиті скульптури "Батьківщина-Мати" (вул. Лаврська, 27);

пам'ятник екіпажу бронепотяга "Таращанець" (вул. Сормовська, 15);

пам'ятник Миколі Островському (Повітрофлотський проспект, 35);

пам'ятник робітників — росіянина та українця, які тримають у руках герб СРСР (Паркова дорога);

медальйони із радянськими зображеннями (станція метро "Вокзальна");

пам'ятник Зої Космодем'янській (вул. Олеся Гончара, 74-А);

пам'ятник Михайлу Кирпоносу (сквер на перехресті вулиць Януша Корчака та Кирпоноса);

пам'ятник Олександру Пушкіну (проспект Перемоги, 40);

бюст Пушкіна (Національний транспортний університет; вул. Костянтинівська, 16; гімназія №153 імені О.С.Пушкіна);

погруддя Петру Бойку (вул. Московська, 45/1 – Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУ "КПІ");

бюст Георгію Корнєєву (вул. Московська, 45/1 – Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУ "КПІ");

погруддя Андрію Костикову (вул. Московська, 45/1 – Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУ "КПІ");

погруддя Степану Проценку (вул. Московська, 45/1 – Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУ "КПІ");

пам'ятник Глібу Жеглову та Володимиру Шарапову (вул. Академіка Богомольця, 10);

пам'ятник Антону Макаренку (вул. Львівська, 25);

меморіальна дошка Антона Макаренка (вул. Леонтовича, 6-А);

пам'ятний знак у вигляді вежі танка (вул. Генерала Наумова, 35-Б);

меморіальна дошка на честь Михайла Бурмистренка (вул. Козацька, 35-А; вул. Бурмистренка, 4);

меморіальна дошка Андрію Гречку (Повітрофлотський проспект, 6);

меморіальна дошка Пилипу Жмаченку (вул. Десятинна, 13; вул. Генерала Жмаченка, 4 та 18; проспект Перемоги, 52/2);

меморіальна дошка Сидору Ковпаку (вул. Липська, 12/5);

меморіальна дошка Андрію Кравченку (провулок Михайлівський, 9-А);

меморіальна дошка Олександру Кроніку (вул. Хрещатик, 15);

меморіальна дошка Володимиру Кудряшову (вул. Архітектора Кобелєва, 1/5; вул. Ползунова, 2-А);

меморіальна дошка Миколі Кулакову (вул. Архітектора Кобелєва, 1/5);

меморіальна дошка Павлу Рибалку (вул. Маршала Рибалка, 10/8; вул. Богдана Гаврилишина);

меморіальна дошка Петру Буйку (вул. Банкова, 12);

меморіальна дошка Ванді Василевської (середня загальноосвітня школа №5);

погруддя Володимира Леніна (станція метро "Театральна");

меморіальна дошка Юліуса Фучика (вул. Юліуса Фучика, 1/20);

пам'ятник Михайлу Булгакову (Андріївський узвіз, 13);

Та інше.