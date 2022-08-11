Гоголь залишається. Вивчення творів російської літератури буде обов'язковим, — Міносвіти

Навчальна програма написана для всіх, і школярі вивчатимуть твори Миколи Гоголя, Михайла Булгакова та Володимира Короленка.

Вивчення низки творів російської літератури в шкільній програмі буде обов'язковим. Цю інформацію в коментарі "Еспресо" озвучив керівник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міносвіти Юрій Кононенко.

За його словами, йдеться про твори Миколи Гоголя, Михайла Булгакова та Володимира Короленка, які профільне відомство вирішило залишити в шкільній програмі України.

"Усі діти повинні вивчати ті твори, які прописані в програмі: "Ніч перед Різдвом", "Ревізор", "Шинель" Гоголя, "Сліпий музикант" Короленка та "Собаче серце" Булгакова вивчаються текстуально. А є твори, які вивчаються на вибір, серед них "Бабин Яр" Кузнецова та "12 стільців" Ільфа й Петрова", — продовжив Кононенко в спілкуванні з журналістами.

Керівник управління Міносвіти попередив, що шкільна програма в Україні прописана для всіх, і учням доведеться вивчати твори, в яких українці можуть бути показані в не найкращому світлі, або твори, де автори можуть використовувати слова "х*хол".

Важливо

У Києві збираються "дерусифікувати" пам'ятники Булгакову, Пушкіну та ще 60 об'єктів

"У нас система освіти не побудована так, що щось я хочу вивчати і вивчаю, а інше — не хочу і не вивчаю. Так не може бути! Навчальна програма написана для всіх. І якщо написано, що твори вивчаються текстуально — вони вивчаються текстуально, і крапка!" — резюмував топчиновник профільного міністерства.

Слід зазначити, що про збереження творів російської літератури в шкільній програмі Юрій Кононенко інформував раніше. За словами чиновника Міносвіти, учні вивчатимуть тих письменників, які писали російською мовою, але їхня творчість якось була пов'язана з Україною.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти розробило рекомендації на навчальний рік 2022-2023. Відомство рекомендує вищим навчальним закладам розпочати освітній процес із 15 серпня, а осінню сесію завершити до кінця листопада.

Також повідомлялося, що Міносвіти виключить зі шкільної програми роман Льва Толстого "Війна і мир", а також інші твори, в яких автори прославляють "російський світ".