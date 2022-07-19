У Міносвіти розробили рекомендації на 2022/23 навчальний рік: що відомо

Зокрема у ЗВО рекомендується розпочати навчальний рік із 15 серпня та закінчити осінню сесію до кінця листопада 2022 року. А другий семестр розпочати орієнтовно з 15 лютого 2023 року.

Міністерство освіти і науки (МОН) опублікувало рекомендації керівникам закладів вищої освіти щодо особливостей організації освітнього процесу у 2022/23 навчальному році. Зокрема в документі містяться рекомендації щодо графіка навчання на 2022/23, формату навчання, навчання в холодну пору року та навчання під час тривоги.

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Графік навчання на 2022/23 навчальний рік

У МОН рекомендують керівникам ЗВО розглянути можливість початку навчального процесу наступного навчального року з 15 серпня 2022 року. При цьому враховувати:

планові заходи вступної кампанії;

використання суботніх днів у теплу пору року;

зміни в графіку освітнього процесу;

відпустка працівників навчальних закладів.

Відповідно, осінню сесію після першого семестру закінчити до кінця листопада 2022 року. Початок другого семестру рекомендують розпочати орієнтовно з 15 лютого 2023 року.

Для студентів перших курсів навчальних закладів на основі 9 класу МОН рекомендує розпочати освітній процес із 15 серпня, а для студентів перших курсів на основі закінченої середньої освіти — з 15 вересня, але не пізніше 1 жовтня.

Перший курс магістратури також рекомендують розпочати навчання не пізніше 1 жовтня.

Формат навчання

МОН рекомендує розпочати навчання в очній формі або змішаній очно-дистанційній формі та погодити з обласними військовими та військово-цивільними адміністраціями. Але все ж таки наголошується на тому, що освітній процес має бути максимально наближений до традиційного формату з урахуванням обмежень воєнного часу та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу.

Також дозволено розділяти навчальний час у межах змін щогодини та в межах днів протягом тижня.

Навчання в холодну пору року

МОН рекомендує приготувати приміщення навчальних закладів до опалювального сезону в осінньо-зимовий період. При цьому наскільки можна задіяти альтернативні джерела енергії.

Також рекомендується організувати гнучкий графік навчального процесу з метою економії енергоресурсів.

Навчання під час тривоги

В освітніх установах необхідно забезпечити неухильне дотримання правил безпеки в разі сигналу "повітряна тривога". Це передбачає безперечне переривання навчального процесу, всі учасники якого повинні пройти в підготовлені укриття та перебувати там до закінчення повітряної тривоги.

Водночас рекомендується за можливості повністю або частково продовжити процес навчання в укриттях.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт №7416, у якому міститься звернення до урядів демократичних держав із проханням про денонсацію двосторонніх угод із Росією у сфері освіти та науки. Також у документі міститься прохання скасувати легалізацію російських дипломів і отримання наукових ступенів.