Залізна завіса для РФ: Україна просить світ не визнавати російських дипломів

Народні депутати планують звернутися до світової спільноти з проханням про денонсацію двосторонніх угод з РФ у сфері освіти та науки. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

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Україна звернеться до урядів демократичних держав з проханням про денонсацію двосторонніх угод з Росією у сфері освіти та науки, а також скасування легалізації російських документів про утворення та здобуття наукових ступенів. Відповідний законопроєкт №7416 зареєстровано сьогодні, 30 травня, у Верховній Раді України.

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Авторами звернення виступили Наталія Піпа, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, Ольга Коваль та низка інших народних депутатів.

У записці пояснення до документа йдеться, що російські дипломи продовжують визнавати в цивілізованому світі.

"Російські громадяни можуть отримувати посади в іноземних компаніях та установах та поширювати тут свою криваву пропаганду, спрямовану на підтримку злочину геноциду проти українського народу, проти людяності загалом", — пишуть автори законопроєкту.

За їхніми словами, російські науковці також продовжують використовувати наукові майданчики для розвитку російських військових потужностей та розробки зброї.

"Освіта і наука, що толерують вбивства та тортури, не можуть називатися освітою та наукою. … Говорячи "так" академічній спільноті Росії — ви кажете "так" вбивствам і терору Росії в Україні", — сказано в документі.

Своє звернення народні депутати мають на меті направити до ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи, Європейської Комісії, Європейського парламенту та урядів демократичних держав.

Україна хоче попросити інші країни виключити РФ зі складу держав-членів міжнародних та європейських конвенцій.

Нагадаємо, в Литві розробили сценарії "депутинізації" Росії. Учасники секретного форуму вважають, що "депутинізувати" країну-агресору треба якнайшвидше, бо розв'язана Путіним війна — не лише геополітична, а й етнічна.

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