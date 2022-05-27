Скинуть генерали або народ: у Литві розробили сценарії "депутінізації" Росії

Учасники секретного форуму вважають, що Володимир Путін виростив у РФ "путінізм", як Адольф Гітлер — фашизм. Повстання мас призведе до громадянської війни та розпаду країни на республіки.

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Представники країн Заходу та Росії провели неподалік столиці Литви 26 травня секретну зустріч, вони обговорювали сценарій кінця режиму президента РФ Володимира Путіна. Про це пише німецький таблоїд Bild.

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Учасники закритої зустрічі не стримувались у висловлюваннях. Загалом на форум приїхали близько 70 осіб — колишні політики, експерти, журналісти та правозахисники, а також росіяни, які емігрували за кордон.

"Путін приніс у Росію путінізм так само, як (нацистський лідер Адольф) Гітлер виростив фашизм. Тому до путінського рейху потрібно ставитися так само, як до німецького в роки Другої світової війни. Гітлер пригнічував німців, а Путін — росіян", — сказав один учасник із Санкт-Петербурга.

Московський журналіст додав, що Росія ще до війни з Україною була фашистською диктатурою, але 24 лютого фашизм перетворився на справжню нацистську диктатуру.

"Депутінізувати" Росію треба якнайшвидше, бо розв'язана неї війна в Україні — не лише геополітична, а й етнічна".

[ + – ] Путін вважає, що росіяни етнічно перевершують українців

"Російський світ — це расистська ідеологія, на Заході цього не розуміють. Путін вважає, що росіяни етнічно перевершують українців, тому він має право відбирати будинки в українців та підпорядковувати їх собі", — пояснив інший учасник заходу.

Три сценарії Росії без Путіна

Учасники конференції обговорили три можливі сценарії "депутінізації":

Найоптимістичніший — "Росія стане великою Україною". Тріщини в режимі приведуть до його кінця, далі будуть демократичні вибори і Росія піде українським шляхом. Такий варіант є малоймовірним, констатують вони.

Другий варіант — Путіна скинуть його ж генерали в армії та спецслужбах, на зміну прийде новий, менш войовничий режим. Учасники зустрічі вбачають у цьому можливість для Росії. "Будь-які зміни — це крок уперед у нинішній ситуації", — коментує один із учасників.

Третій — сценарій жаху чи "повстання знизу". Якщо неосвічені маси повстануть проти режиму через страх, розпач і бідність, почнеться внутрішня війна, вуличні бої у всіх містах. Тоді Росія розпадеться на багато республік.

У Литві ніхто не вірить, що кремлівський диктатор вирушить у відставку після десятиліть влади. Він уперто боротиметься, як зараз робить це в Україні, але врешті-решт втратить усе, навіть життя, уклали ті, хто зустрівся.

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше попередили, що Путін не хоче відмовлятися від захоплення України. Через це війна може тривати мінімум до кінця цього року.

Путін 25 травня підписав указ про спрощений порядок надання російського громадянства мешканцям Запорізької та Херсонської областей. Так званий заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов оголошував перехід документообігу в регіоні на російську мову.