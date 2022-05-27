Путін готовий вести тривалу війну проти України, як мінімум, до кінця 2022 року, — ГУР

Головною метою ЗС РФ, за даними військової розвідки, є оточення українського угруповання на Сході України, а також вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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Президент РФ Володимир Путін не планує відмовлятися від планів захопити Україну, тому повномасштабна війна може тривати, як мінімум, до кінця 2022 року. Про це в інтерв'ю виданню "Крим.Реалії" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

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За його словами, Володимир Путін готовий до ведення тривалої війни через небажання здавати свої позиції на фронті та в ході переговорного процесу з Україною.

Скібіцький попереджає, що перед ЗС РФ зараз стоїть головне завдання — оточити українське військове угруповання на Сході, а також вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Продовження активної фази повномасштабної війни, за словами представника ГУР, безпосередньо залежить від опору підрозділів ЗСУ, стану оборони та надання Києву нових партій озброєння.

Під час інтерв'ю з журналістами Вадим Скібіцький також озвучив дати, які можуть стати переломними під час конфлікту з РФ.

"11 вересня в РФ — єдиний день голосування. До цієї дати прив'язують можливість проведення референдуму або інших заходів на окупованих територіях. 7 жовтня — день народження Путіна, йому 70 років, і всі говоритимуть про те, що військові захочуть зробити йому подарунок. Наприкінці року, взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес", — продовжив розвідник і додав, що Володимир Путін зараз не прислухається до думки своїх топофіцерів, оскільки він планує відтворити велику російську імперію.

Про те, що війна РФ проти України може затягтися, свідчить і той факт, що російські війська активно окопуються в окупованих регіонах Херсонської області. За словами Скібіцького, окупанти з початку травня почали зміцнювати свою оборону та зводити фортифікаційні споруди, готуючись до можливого контрнаступу української армії.

Нагадаємо, раніше військова розвідка попереджала, що ЗС РФ створюють третю лінію оборони в південних областях України. Інженерні споруди окупанти почали зводити з березня, а перегрупування підрозділів свідчить про те, що загарбники хочуть закріпитися на непідконтрольних Києву територіях.

Також повідомлялося, що ЗС РФ використали 60% високоточних ракет під час війни проти України.