Росія будує третю лінію оборони на півдні України, — ГУР

Перегрупування російських військ у Херсонській і Запорізькій областях свідчить, що окупанти хочуть закріпитися на цих територіях, вважають в українській розвідці.

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Російські сили будують третю лінію оборони на окупованому півдні країни. Про це пише пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України з посиланням на представника ГУР Вадима Скібіцького.

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Як вважає українська розвідка, перегрупування російських військ у Херсонській і Запорізькій областях свідчить про те, що окупанти хочуть закріпитись на цих територіях.

"У Херсонській області, на захопленій території Запорізької області ми бачимо посилення, яке відбувається внаслідок переміщення військ із території Кримського півострова. А це йде транзитом із Російської Федерації. І, відповідно, бачимо, наскільки потужне угруповання військ Росія розгортає на окупованих територіях півдня України", — прокоментував Скібіцький.

За його словами, до цього угруповання, крім сухопутних військ, також входять повітряний і морський компоненти.

Свої оборонні позиції росіяни почали зміцнювати від початку березня, розповів представник ГУР. На захоплених землях вони готують відповідні інженерні споруди.

"Вони будують не першу й не другу, а вже третю лінію оборони. І це говорить про те, що Російська Федерація хоче залишитися надовго [на цих територіях]. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри Росії захопити й утримувати ці території", — зокрема, сказав Скібіцький.

Нагадаємо, 25 травня ексглавар донецьких бойовиків і ФСБшник Ігор Гіркін заявив, що "спецоперація" Росії в Україні повністю провалилася. За його словами, весь світ підтримує Київ у війні проти Росії, на яку чекає капітуляція та репарації.

Раніше оперативне командування "Південь" поінформувало, що ЗС РФ, як і раніше, планують окупацію Одеси.