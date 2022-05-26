Россия строит третью линию обороны на юге Украины, — ГУР
Перегруппировка российских войск в Херсонской и Запорожской областях говорит о том, что оккупанты хотят закрепиться на этих территориях, считают в украинской разведке.
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Российские силы строят третью линию обороны на оккупированном юге страны. Об этом пишет пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины со ссылкой на представителя ГУР Вадима Скибицкого.
Как считает украинская разведка, перегруппировка российских войск в Херсонской и Запорожской областях свидетельствует о том, что оккупанты хотят закрепиться на этих территориях.
"В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из Российской Федерации. И, соответственно, мы видим, насколько мощную группировку войск Россия разворачивает на оккупированных территориях юга Украины", — прокомментировал Скибицкий.
По его словам, в эту группировку, кроме сухопутных войск, также входят воздушный и морской компоненты.
Свои оборонительные позиции россияне начали укреплять с начала марта, рассказал представитель ГУР. На захваченных землях они готовят соответствующие инженерные сооружения.
"Они строят не одну и не две, а уже третью линию обороны. И это говорит о том, что Российская Федерация хочет остаться надолго [на этих территориях]. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории", — в частности, сказал Скибицкий.
Напомним, 25 мая экс-главарь донецких боевиков и ФСБшник Игорь Гиркин заявил, что "спецоперация" России в Украине полностью провалилась. По его словам, весь мир поддерживает Киев в войне против России, которую ждет капитуляция и репарации.
Ранее оперативное командование "Юг" информировало, что ВС РФ по-прежнему планируют оккупацию Одессы.