"Спецоперация" в Украине полностью провалилась, — Гиркин (видео)

По словам экс-главаря донецких боевиков и ФСБшника, весь мир поддерживает Киев в войне против России, которую ждет капитуляция и репарации.

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Экс-полковник ФСБ РФ и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) сегодня заявил о том, что "специальная военная операция" России в Украине полностью провалилась.

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Правда, по его словам, это не значит, что "проиграна война", но ситуация развивается по самому негативному для России сценарию.

"Война — это совершенно другое, это совсем не то, что планировали в Кремле, начиная "операцию" три месяца назад", — добавил бывший главарь боевиков.

По его словам, сейчас для всей России и Кремля стоит вопрос "что делать дальше", однако в Москве как раз и не знают, что делать.

Как рассказывает Гиркин, стратегический план первого этапа "спецоперации" РФ строился на основании совершенно ложного представления об оперативной обстановке в Украине. Он имел "решительные цели", но провалился. После этого Кремль развернул так называемый второй этап — "сильно урезанный", предусматривавший разгром украинских войск и захват всей территории Донбасса. После этого Москва надеялась достичь с Украиной каких-то компромиссных договоренностей.

"Уверен, что никаких компромиссных соглашений не будет. Ничего, кроме капитуляции, плюс репарации. На меньшее наши уважаемые киевские "партнеры" не пойдут", — уточнил бывший "министр обороны ДНР".

Он добавил, что сегодня весь мир помогает Киеву в войне против России.

"Если в первые дни или даже первые две недели западные партнеры воздерживались от конкретных акций в поддержку Украины, видимо, опасаясь каких-то последствий и не веря, что Украина продержится долго, то сейчас мы имеем совершенно обратную картину", — прокомментировал он.

Ранее Игорь Стрелков-Гиркин раскритиковал политику РФ в отношении Донбасса и признал, что некогда цветущий регион, которым теперь управляет жулье, стал жить гораздо хуже, чем при Украине. По его мнению, пожив в этих условиях, жители региона пересмотрели отношение к "русскому миру".

В марте бывший главарь боевиков заявил, что российская армия с первого дня вторжения не достигла стратегических успехов в Украине и полномасштабная война может похоронить Россию.