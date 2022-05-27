Путин готов вести длительную войну против Украины как минимум до конца 2022 года, — ГУР

Главной целью ВС РФ, по данным военной разведки, является окружение украинской группировки на Востоке Украины, а также выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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Президент РФ Владимир Путин не планирует отказываться от планов захватить Украину, поэтому полномасштабная война может длиться, как минимум, до конца 2022 года. Об этом в интервью изданию "Крым.Реалии" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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По его словам, Владимир Путин готов к ведению длительной войны из-за нежелания сдавать свои позиции на фронте и в ходе переговорного процесса с Украиной.

Скибицкий предупреждает, что перед ВС РФ сейчас стоит главное задание — окружить украинскую военную группировку на Востоке, а также выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Продление активной фазы полномасштабной войны, по словам представителя ГУР, напрямую зависит от сопротивления подразделений ВСУ, состояния обороны и предоставления Киеву новых партий вооружения.

Во время интервью с журналистами Вадим Скибицкий также озвучил даты, которые могут стать переломными во время конфликта с РФ.

"11 сентября в РФ — единый день голосования. К этой дате привязывают возможность проведения референдума или других мероприятий на оккупированных территориях. 7 октября — день рождения Путина, ему 70 лет, и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему подарок. К концу года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс", — продолжил разведчик и добавил, что Владимир Путин сейчас не прислушивается к мнению своих топ-офицеров, поскольку он планирует воссоздать большую российскую империю.

О том, что война РФ против Украины может затянуться, свидетельствует и тот факт, что российские войска активно окапываются в оккупированных регионах Херсонской области. По словам Скибицкого, оккупанты с начала мая начали укреплять свою оборону и возводить фортификационные сооружения, готовясь к возможному контрнаступлению украинской армии.

Напомним, ранее военная разведка предупреждала, что ВС РФ создают третью линию обороны в южных областях Украины. Инженерные сооружения оккупанты начали возводить с марта, а перегруппировка подразделений свидетельствует о том, что захватчики хотят закрепиться на неподконтрольных Киеву территориях.

Также сообщалось, что ВС РФ использовали 60% высокоточных ракет в ходе войны против Украины.