Россия использовала 60% высокоточных ракет на войне с Украиной, — ГУР

По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, в первые два месяца вторжения ракетные удары по территории Украины были хаотичными, а сейчас оккупанты выбирают конкретный объект и цель, используя для атаки от 8 до 12 ракет разного типа.

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Россия использовала 60% высокоточного оружия на войне с Украиной. Теперь в Кремле меняют тактику применения — если первые два месяца вторжения ракетные удары были хаотичными по всей территории Украины, то сейчас оккупанты выбирают конкретную цель и используют для этого от 8 до 12 ракет разного типа. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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"По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то уже использовано около 60 процентов запасов. По некоторым видам, даже больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же "Искандерам" этот пороговый уровень почти наступил", — сказал он.

Скибицкий также отметил, что Россия не сможет быстро восстановить свои запасы высокоточного оружия, как это было в СССР. Это связанно с санкциями против РФ и недостатком мощностей.

"Они не обладают такими мощностями и быстрого производства высокоточного оружия, тем более экономические санкции, политические санкции, наложенные на РФ, не позволяют сейчас активно, широкомасштабно использовать компоненты иностранного производства", — заявил представитель ГУР.

В украинской разведке отметили, что таким образом Россия изменила тактику применения такого вооружения. Если раньше ВС РФ применяли по объекту 2-4 ракеты, то сейчас четко выбирается цель и применяются 8-12 ракет разного типа.

"Либо баллистические, либо крылатые ракеты наземного, либо морского, воздушного базирования, для того, чтоб быть готовым поразить эту цель. Мы видим изменения и понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточных боеприпасов в РФ на предельном уровне", — подытожил Скибицкий.

Напомним, 11 мая в Пентагоне озвучили количество выпущенных гиперзвуковых ракет по Украине. По данным Минобороны США, с начала полномасштабного вторжения РФ выпустила по украинской территории от 8 до 12 гиперзвуковых ракет.

10 мая военный эксперт Олег Жданов заявлял, что Россия перестала обстреливать Украину из территории Беларуси из-за дефицита ракет. По его словам, у ВС РФ закончились "Калибры" для комплексов "Искандер". Их дальность позволяет покрыть всю территорию Украины.

4 мая в Институте изучения войны отмечали, что РФ использует противокорабельные ракеты для обстрелов Украины из-за дефицита других.