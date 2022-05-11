В Пентагоне озвучили количество гиперзвуковых ракет, выпущенных по Украине

В США не считают применение гиперзвуковых "Кинжалом" переломным моментом. Поэтому нет "идеального подсчета" всех пусков.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страна-агрессор выпустила по украинской территории от 10 до 12 гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает CNN.

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10 мая представитель Пентагона заявил, что количество выпущенных гиперзвуковых ракет колеблется от 10 до 12 так как у США нет "идеального подсчета" всех пусков. Вместе с тем они добавили, что первое известное применение гиперзвуковой ракеты "Кинжал" было по объекту на западе Украины.

Также министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не считает применение гиперзвуковых ракет против Украины переломным моментом. Поэтому никто не акцентирует внимания на использовании РФ этого оружия.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также выразил недоумение, зачем войска РФ запускают столь дорогую ракету по стационарному хранилищу.

"Кинжал" — это гиперзвуковые ракеты воздушного базирования. В основном их переносит МиГ-31К — истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Дальность поражения ракеты — 2000 км, масса боевой части — 800 кг, а в целом вес ракеты составляет 4615 кг.

[ + – ] Характеристики ракетного комплекса "Кинжала"

Напомним, 9 мая войска РФ запустили три "Кинжала" по Одесской области. Их запускали со стратегического бомбардировщика Ту-22.

20 марта США подтвердили применение гиперзвуковой ракеты во время удара по Ивано-Франковщине.