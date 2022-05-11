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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У Пентагоні озвучили кількість гіперзвукових ракет, випущених по Україні

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застосування кинджалів проти України

У США не вважають застосування гіперзвукових "Кинджалів" переломним моментом. Тому немає "ідеального підрахунку" всіх пусків.

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країна-агресор випустила по українській території від 10 до 12 гіперзвукових ракет. Про це повідомляє CNN.

10 травня представник Пентагону заявив, що кількість випущених гіперзвукових ракет коливається від 10 до 12, оскільки в США немає "ідеального підрахунку" всіх пусків. Водночас вони додали, що перше відоме застосування гіперзвукової ракети "Кинджал" було по об'єкту на заході України.

Також міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не вважає застосування гіперзвукових ракет проти України переломним моментом. Тому ніхто не акцентує уваги на використанні РФ цієї зброї.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі також висловив подив, навіщо війська РФ запускають таку дорогу ракету по стаціонарному сховищу.

"Кинджал" — це гіперзвукові ракети повітряного базування. Здебільшого їх переносить МіГ-31К — винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії. Дальність ураження ракети — 2000 км, маса бойової частини — 800 кг, а загалом вага ракети становить 4615 кг.

гіперзвукові ракети
Характеристики ракетного комплексу "Кинджал"

Нагадаємо, 9 травня війська РФ запустили три "Кинджали" по Одеській області. Їх запускали зі стратегічного бомбардувальника Ту-22.

20 березня США підтвердили застосування гіперзвукової ракети під час удару по Івано-Франківщині.