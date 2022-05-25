Росія використала 60% високоточних ракет на війні з Україною, — ГУР

За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, в перші два місяці вторгнення ракетні удари по території України були хаотичними, а зараз окупанти обирають конкретний об'єкт та ціль, використовуючи для атаки від 8 до 12 ракет різного типу.

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Росія використала 60% високоточної зброї на війні з Україною. Тепер у Кремлі змінюють тактику застосування — якщо перші два місяці вторгнення ракетні удари були хаотичними по всій території України, то зараз окупанти обирають конкретну мету та використовують для цього від 8 до 12 ракет різного типу. На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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"За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то вже використано близько 60 відсотків запасів. За деякими видами, навіть більше — 70%. Є відповідні нормативні вимоги за тим граничним рівнем, який необхідно тримати у військах, та за тими ж "Іскандерами" "цей пороговий рівень майже настав"", — сказав він.

Скібіцький також зазначив, що Росія не зможе швидко відновити свої запаси високоточної зброї, як це було у СРСР. Це пов'язано із санкціями проти РФ і нестачею потужностей.

"Вони не мають таких потужностей і швидкого виробництва високоточної зброї, тим більше економічні санкції, політичні санкції, накладені на РФ, не дозволяють зараз активно, широкомасштабно використовувати компоненти іноземного виробництва", — заявив представник ГУР.

В українській розвідці зазначили, що в такий спосіб Росія змінила тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше ЗС РФ застосовували по об'єкту 2-4 ракети, то зараз чітко вибирають ціль і застосовують 8-12 ракет різного типу.

"Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того, щоб бути готовим вразити цю ціль. Ми бачимо зміни та розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів у РФ на граничному рівні", — підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, 11 травня в Пентагоні озвучили кількість випущених гіперзвукових ракет по Україні. За даними Міноборони США, з початку повномасштабного вторгнення РФ випустила по українській території від 8 до 12 гіперзвукових ракет.

10 травня військовий експерт Олег Жданов заявляв, що Росія перестала обстрілювати Україну з території Білорусі через дефіцит ракет. За його словами, у ЗС РФ закінчилися "Калібри" для комплексів "Іскандер". Їхня дальність дозволяє покрити всю територію України.

4 травня в Інституті вивчення війни зазначали, що РФ використовує протикорабельні ракети для обстрілів України через дефіцит інших.