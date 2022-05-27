Сбросят генералы или народ: в Литве разработали сценарии "депутинизации" России

Участники секретного форума считают, что Владимир Путин вырастил в РФ "путинизм", как Адольф Гитлер – фашизм. Восстание масс приведет к гражданской войне и распаду страны на республики.

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Представители стран Запада и России провели недалеко от столицы Литвы 26 мая секретную встречу, они обсуждали сценарий конца режима президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

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Участники закрытой встречи не сдерживались в высказываниях. Всего на форум приехали около 70 человек – бывшие политики, эксперты, журналисты и правозащитники, а также эмигрировавшие за рубеж россияне.

"Путин принес в Россию путинизм точно так же, как (нацистский лидер Адольф) Гитлер вырастил фашизм. Поэтому к путинскому рейху нужно относиться так же, как к немецкому в годы Второй мировой войны. Гитлер угнетал немцев, а Путин – русских", — сказал один участник из Санкт-Петербурга.

Московский журналист добавил, что Россия еще до войны с Украиной была фашистской диктатурой, но 24 февраля фашизм превратился в настоящую нацистскую диктатуру.

"Депутинизировать" Россию надо как можно быстрее, потому что развязанная им война в Украине – не только геополитическая, но и этническая.

[ + – ] Путин считает, что русские этнически превосходят украинцев

"Русский мир – это расистская идеология, на Западе этого не понимают. Путин считает, что русские этнически превосходят украинцев, поэтому он имеет право отбирать дома у украинцев и подчинять их себе", – объяснил другой участник мероприятия.

Три сценария России без Путина

Участники конференции обсудили три возможных сценария "депутинизации":

Самый оптимистичный – "Россия станет великой Украиной". Трещины в режиме приведут к его концу, далее последуют демократические выборы и Россия пойдет по украинскому пути. Такой вариант маловероятен, констатируют они.

Второй вариант – Путина сбросят его генералы в армии и спецслужбах, на смену придет новый, менее воинственный режим. Участники встречи видят в этом возможность для России. "Любые изменения – это шаг вперед в нынешней ситуации", – комментирует один из участников.

Третий – сценарий ужаса или "восстание снизу". Если невежественные массы восстанут против режима из-за страха, отчаяния и бедности, начнется внутренняя война, уличные бои во всех городах. Тогда Россия распадется на много республик.

В Литве никто не верит, что кремлевский диктатор отправится в отставку после десятилетий власти. Он будет упорно бороться, как сейчас делает єто в Украине, но в итоге потеряет все, даже жизнь, заключили встретившиеся.

В Главном управления разведки Минобороны ранее предупредили, что Путин не хочет отказываться от захвата Украины. Из-за этого война может продлиться минимум до конца этого года.

Путин 25 мая подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей. Так называемый замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов объявлял переход документооборота в регионе на русский язык.