Історія фейку: у росЗМІ пишуть, що Великобританія перебуває на межі канібалізму

Британське видання Independent пояснило, звідки взявся цей фейк і до чого тут колишній ведучий Top Gear Джеремі Кларксон, який пожартував про голод.

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Російська пропаганда стверджує, що Великобританія перебуває на межі канібалізму через антиросійські санкції. Причиною фейку, що широко поширився, став жарт колишнього ведучого Top Gear Джеремі Кларксона. Про це повідомило англійське видання Independent.

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У своїй колонці The Times від 15 травня відомий британський телеведучий у звичній для нього іронічній манері міркував про продовольчу кризу через війну в Україні. Також він написав про те, що "голод змушує їсти своїх сусідів". Цю фразу вирішив використати російський телеканал "Царгород", який написав про те, що зростання вартості життя у Великій Британії може призвести до канібалізму і британські журналісти вже нібито попереджають про це.

[ + – ] Заголовок у статті "Царгорода"

"Сенсаційну" заяву Кларксона підхопили й інші пропагандистські ЗМІ, тиражуючи гучні новини про загрозу канібалізму у Сполученому Королівстві.

[ + – ] Стаття у "Московському комсомольці"

"Журналісти починають вголос говорити жахливі речі, нагадуючи про небезпеку канібалізму", — заявляє роспропаганда.

Нагадаємо, окупанти розгорнули в Маріуполі пересувні екрани для трансляції РосТВ. Йдеться про мобільні комплекси МКІОН, які МНС РФ обіцяло використовувати для інформування громадян про надзвичайні ситуації та стихійні лиха.

Раніше Фокус писав, що російські пропагандисти розповідають про "військовий склад" в Одесі й найманців, які втекли.