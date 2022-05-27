История фейка: в росСМИ пишут, что Великобритания находится на грани каннибализма

Британское издание Independent объяснило, откуда взялся этот фейк и при чем тут бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон, пошутивший о голоде.

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Российская пропаганда утверждает, что Великобритания находится на грани каннибализма из-за антироссийских санкций. Причиной широко распространившегося фейка стала шутка бывшего ведущего Top Gear Джереми Кларксона. Об этом рассказало английское издание Independent.

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В своей колонке в The Times от 15 мая известный британский телеведущий в привычной для него ироничной манере рассуждал о продовольственном кризисе из-за войны в Украине. Среди прочего, он написал о том, что "голод заставляет есть своих соседей". Эту фразу решил использовать российский телеканал "Царьград", написавший о том, что рост стоимости жизни в Великобритании может привести к каннибализму и британские журналисты уже якобы предупреждают об этом.

[ + – ] Заголовок в статье "Царьграда"

"Сенсационное" заявление Кларксона подхватили и другие пропагандистские СМИ, тиражируя громкие новости об угрозе каннибализма в Соединенном Королевстве.

[ + – ] Статья в "Московском комсомольце"

"Журналисты начинают вслух говорить ужасные вещи, напоминая об опасности каннибализма", — заявляет роспропаганда.

Напомним, оккупанты развернули в Мариуполе передвижные экраны для трансляции росТВ. Речь идет о мобильных комплексах МКИОН, которые МЧС РФ обещало использовать для информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.

Ранее Фокус писал, что российские пропагандисты рассказывают о "военном складе" в Одессе и сбежавших наемниках.