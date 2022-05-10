Роспропаганда: СМИ рассказывают о "военном складе" в Одессе и сбежавших наемниках

Оккупанты начали информационную кампанию с целью деморализовать украинских солдат и снизить количество бойцов в Интернациональном легионе.

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Российские СМИ публикуют новости о побеге одного из американских наемников из Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Об этом пишет Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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Эксперты подчеркивают, что это российская манипуляция. Информационную кампанию пропагандистские медиа проводят для деморализации украинских военных и снижения количества иностранных бойцов, сражающихся за свободу Украины.

Центр дезинформации не уточняет, о ком именно идет речь, но последние две недели российские СМИ массово распространяли историю о бывшем служащем ВВС США Дэвиде Кинге, интервью с которым опубликовало издание The Economist еще в начале апреля.

Как рассказывают в Центре противодействия дезинформации, РосСМИ также распространяют фейки после ракетных ударов по Одессе 9 мая. Так, пропагандистские медиа утверждают, что торговый центр "Ривьера", по которому был нанесен удар, якобы использовался как склад для иностранного вооружения, прибывшего в Украину.

Об этом, в частности, вчера написал рупор Кремля Владимир Соловьев: "Склада западного оружия, хранящегося ВСУ в одном из ТЦ Одессы, больше нет". К посту он прикрепил фотографии разрушенного здания, при этом о жертвах авиаудара — одном погибшем и пятерых раненых — пропагандист не упомянул.

Еще одной дезинформацией российской стороны также являются сообщения об антироссийских акциях в разных странах мира, которые пропагандисты пытаются дискредитировать. Российские СМИ, в частности, пишут о том, что участники акции в Исландии "весело репетируют "страдания" за украинский народ, обговаривая детали постановки".

В начале военного вторжения Фокус рассказывал о десяти правил для граждан Украины, как противостоять дезинформации. Главное правило, по мнению ГС ЧС Украины, — не включать российские пропагандистские каналы.

Также мы рассказывали, как Кремль заговорил о "террористической угрозе со стороны Украины" для нагнетания антиукраинской истерии в регионах РФ.