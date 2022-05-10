Роспропаганда: СМИ рассказывают о "военном складе" в Одессе и сбежавших наемниках
Оккупанты начали информационную кампанию с целью деморализовать украинских солдат и снизить количество бойцов в Интернациональном легионе.
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Российские СМИ публикуют новости о побеге одного из американских наемников из Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Об этом пишет Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Эксперты подчеркивают, что это российская манипуляция. Информационную кампанию пропагандистские медиа проводят для деморализации украинских военных и снижения количества иностранных бойцов, сражающихся за свободу Украины.
Центр дезинформации не уточняет, о ком именно идет речь, но последние две недели российские СМИ массово распространяли историю о бывшем служащем ВВС США Дэвиде Кинге, интервью с которым опубликовало издание The Economist еще в начале апреля.
Как рассказывают в Центре противодействия дезинформации, РосСМИ также распространяют фейки после ракетных ударов по Одессе 9 мая. Так, пропагандистские медиа утверждают, что торговый центр "Ривьера", по которому был нанесен удар, якобы использовался как склад для иностранного вооружения, прибывшего в Украину.
Об этом, в частности, вчера написал рупор Кремля Владимир Соловьев: "Склада западного оружия, хранящегося ВСУ в одном из ТЦ Одессы, больше нет". К посту он прикрепил фотографии разрушенного здания, при этом о жертвах авиаудара — одном погибшем и пятерых раненых — пропагандист не упомянул.
Еще одной дезинформацией российской стороны также являются сообщения об антироссийских акциях в разных странах мира, которые пропагандисты пытаются дискредитировать. Российские СМИ, в частности, пишут о том, что участники акции в Исландии "весело репетируют "страдания" за украинский народ, обговаривая детали постановки".
В начале военного вторжения Фокус рассказывал о десяти правил для граждан Украины, как противостоять дезинформации. Главное правило, по мнению ГС ЧС Украины, — не включать российские пропагандистские каналы.
Также мы рассказывали, как Кремль заговорил о "террористической угрозе со стороны Украины" для нагнетания антиукраинской истерии в регионах РФ.