"Бандеровцы уничтожены": российская пропаганда вновь сменила тезисы по целям "СВО" (фото)

По информации СНБО, Кремль заговорил о "террористической угрозе со стороны Украины" для нагнетания антиукраинской истерии в регионах РФ.

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Российские пропагандисты снова смещают акценты относительно целей проведения "специальной военной операции" (СВО) в Украине. В попытке оправдать неудачи на театре боевых действий российские СМИ теперь говорят о "террористической угрозе со стороны Украины". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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После очевидного провала плана по "демилитаризации" и "денацификации" Украины, российские власти сменили тезисы по целям так называемой СВО. Теперь кремлевская пропаганда утверждает, что "ключевые бандеровцы" уничтожены, а в Украине остались террористы, которые планируют вести подрывную террористическую деятельность на территории РФ.

"Чтобы оправдать проведение общей мобилизации в РФ, российские спецслужбы готовят обстрелы и теракты для нагнетания антиукраинской истерии в России и оккупированном Крыму", — сообщает СНБО.

Отмечается, что аналогичный сценарий уже был применен Кремлем во время Второй чеченской кампании. Тогда в первый год войны было совершено 5 подрывов железных дорог и 6 терактов. Наибольшими терактами того периода стали трагедии "Норд-Оста" и школы в Беслане, отмечают в Центре. В СНБО полагают, что к организации терактов были причастны российские спецслужбы, однако виновные не были наказаны.

Теракт в театре во время мюзикла "Норд-Ост"

Напомним, что 23 октября 2002 года группа чеченских боевиков взяли в заложники более 800 человек в театральном центра на Дубровке в Москве. После трехдневных безрезультатных переговоров российских силовиков с террористами, бойцы спецподразделений пошли на штурм, предварительно закачав в театр через вентиляцию усыпляющий газ, состав которого до сих пор неизвестен.

Руководство силовых ведомств тогда отчиталось об успешно проведенной операции, во время которой были ликвидированы 50 боевиков, однако в результате пострадали и заложники — 130 человек погибли.

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Трагедия в Беслане

3 сентября 2004 в городе Беслан в Северной Осетии произошел самый масштабный в истории РФ теракт. Террористы удерживали 1128 заложников. Во время штурма российским спецназом здания школы началась бойня — боевики открыли огонь по заложникам. В результате по данным агентства ТАСС ранения получили свыше 700 человек, но по данным других источников 333 человека погибли, большинство из которых были дети, и 800 человек пострадали. В итоге 27 террористов ликвидировали и троих удалось взять живыми.

Есть предположение, что перед захватом школы в Беслане в местное управление МВД поступило сообщение о планируемом теракте, однако силовики никаких мер по предотвращению теракта не приняли.

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Ранее сообщалось, что с 11 апреля российские регионы, которые граничат с Украиной, ввели на 15 суток высокий "желтый" уровень террористической опасности. В Белгородской, Воронежской, Брянской областях, а также в Краснодарском крае и Крыму власти предупредили население о "возможных провокациях в регионе из Украины".