"Бандерівці знищені": російська пропаганда знову змінила тези щодо цілей "СВО" (фото)

За інформацією РНБО, Кремль заговорив про "терористичну загрозу з боку України" для нагнітання антиукраїнської істерії в регіонах РФ.

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Російські пропагандисти знову зміщують акценти щодо цілей проведення "спеціальної військової операції" (СВО) в Україні. У спробі виправдати невдачі на театрі бойових дій російські ЗМІ тепер говорять про "терористичну загрозу з боку України". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

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Після очевидного провалу плану з "демілітаризації" та "денацифікації" України, російська влада змінила тези щодо цілей так званої СВО. Наразі кремлівська пропаганда стверджує, що "ключові бандерівці" знищені, а в Україні залишилися терористи, які планують вести підривну терористичну діяльність на території РФ.

"Щоб виправдати проведення загальної мобілізації в РФ, російські спецслужби готують обстріли та теракти для нагнітання антиукраїнської істерії в Росії та окупованому Криму", — повідомляє РНБО.

Зазначається, що аналогічний сценарій уже був застосований Кремлем під час Другої чеченської кампанії. Тоді в перший рік війни було скоєно 5 підривів залізниць і 6 терактів. Найбільшими терактами того періоду стали трагедії "Норд-Осту" та школи в Беслані, зазначають у Центрі. В РНБО вважають, що до організації терактів були причетні російські спецслужби, проте винні не були покарані.

Теракт у театрі під час мюзиклу "Норд-Ост"

Нагадаємо, що 23 жовтня 2002 року група чеченських бойовиків взяли в заручники понад 800 осіб у театральному центрі на Дубровці у Москві. Після триденних безрезультатних переговорів російських силовиків із терористами, бійці спецпідрозділів пішли на штурм, попередньо закачавши в театр через вентиляцію газ, склад якого досі невідомий.

Керівництво силових відомств тоді відзвітувало про успішно проведену операцію, під час якої було ліквідовано 50 бойовиків, проте внаслідок постраждали й заручники — 130 людей загинули.

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Трагедія у Беслані

3 вересня 2004 року у місті Беслан у Північній Осетії стався наймасштабніший в історії РФ теракт. Терористи утримували 1 128 заручників. Під час штурму російським спецназом будівлі школи розпочалася бійня — бойовики відкрили вогонь по заручниках. Унаслідок, за даними агентства ТАСС, поранення отримали понад 700 людей, але за даними інших джерел 333 особи загинули, більшість з яких були діти, і 800 людей постраждали. Унаслідок 27 терористів ліквідували та трьох вдалося взяти живими.

Є припущення, що перед захопленням школи в Беслані до місцевого управління МВС надійшло повідомлення про запланований теракт, проте силовики жодних заходів щодо запобігання теракту не вжили.

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Раніше повідомлялося, що з 11 квітня російські регіони, які межують з Україною, запровадили на 15 діб високий "жовтий" рівень терористичної небезпеки. У Бєлгородській, Воронезькій, Брянській областях, а також у Краснодарському краї та Криму влада попередила населення про "можливі провокації в регіоні з України".